Ultim’ora Napoli, affare vicino: già domani si può chiudere il primo acquisto!

Il Napoli ha definito il primo acquisto dell’era Conte, la news è arrivata in tarda serata, a breve potrebbe esserci l’annuncio.

Antonio Conte potrebbe presto abbracciare il suo primo acquisto. Il tecnico del Napoli, annunciato nelle scorse settimane, è pienamente immerso nel mondo azzurro, ad oggi, però, l’ex Inter e Juventus ha dovuto affrontare parecchie situazioni complicate. Su tutte quella legata a Giovanni Di Lorenzo, capitano del club, in rotta con la società. Un calciatore imprescindibile per l’ex c.t, che non a caso la scorsa settimana ha incontrato l’agente del terzino per ribadirgli di persona il concetto, al fianco del direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli, ora ci siamo: il primo innesto per Antonio Conte è pronto, le ultime

Ieri, invece, sono arrivate le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, l’altro degli unici due calciatori definiti intoccabili da Conte. Anche in questo caso, il Napoli, forte del lungo contratto si sente tranquillo, a maggior ragione nel caso del georgiano, per cui il problema con grande probabilità riguarda l’ingaggio che gli verrà adeguato.

Questa sera, però, potrebbe essere arrivata la prima buona notizia per l’allenatore pugliese in sede di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato, la società avrebbe chiuso il suo primo innesto, Rafa Marin.

Il difensore centrale spagnolo, scuola Real Madrid, ha vissuto l’ultima stagione in prestito all’Alaves, con cui ha collezionato ben 33 gettoni, più 2 in Coppa del Re. Il calciatore, classe 2002 e piede destro, è altro 1.91, quindi ben strutturato, insomma, il classico prototipo di Conte. Lo spagnolo, però ad oggi si è sempre espresso in una difesa a 4 rispetto al probabile terzetto che sceglierà il suo nuovo tecnico. che con ogni probabilità riproporrà il suo marchio di fabbrica.

Secondo Di Marzio, Milan e Juventus avrebbero tentato degli approcci nell’ultimo periodo, ma il Napoli si era già portato avanti da tempo. Non resta quindi che attendere, con le prossime ore – giorni, che risulteranno decisivi per mettere nero su bianco il tutto, definendo i minimi dettagli. Di Marzio però definisce l’affare fatto, nutrendo pochi dubbi sull’esito di quest’ultimo. A quel punto, il Napoli potrà concentrarsi su Buongiorno, l’altro centrale richiesto da Conte, voglioso di rivoluzionare totalmente il reparto arretrato del Napoli, vero tall0ne d’Achille del team.

Non resta quindi che attendere, ma dopo quella di Conte, in casa Napoli, ci potrebbe essere la seconda ufficialità, questa volta riguardante un calciatore.