Rafa Marin Napoli in chiusura: quando può arrivare il closing e le ultime sulla recompra – ESCLUSIVA

Rafa Marin sarà, con ogni probabilità, il primo acquisto dell’era Conte: svelati gli ultimi dettagli della trattativa con il Real Madrid.

Antonio Conte vuole un vero e proprio restyling in difesa. Il tecnico salentino, ufficializzato poche settimane fa, ha richiesto due, se non tre, centrali alla proprietà per migliorare il reparto arretrato del Napoli, vero tallone d’Achille dello scorso campionato.

Alessandro Buongiorno è in cima alla lista, ma secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe prima di tutto chiuso per Rafa Marin, classe 2002 del Real Madrid, nell’ultima stagione in prestito all’Alaves. Il calciatore è molto vicino a vestire l’azzurro e la chiusura, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Rafa Marin – Napoli, cosa manca per chiudere? Le ultime sul centrale spagnolo

Sarà, molto probabilmente, Rafa Marin il primo rinforzo per la difesa azzurra. Piede destro, ben strutturato, il calciatore si è ben espresso nell’ultima stagione in Liga e pare pronto per il grande salto.

Marco Giordano, in esclusiva per Spazio Napoli, ha reso noti gli ultimi dettagli in merito alla trattativa fra Napoli e Real Madrid. Nello specifico, entro il fine settimana potrebbero esserci novità in merito, con le due dirigenze al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Di seguito il post rilasciato attraverso il profilo ufficiale del giornalista:

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Confermata la trattativa in chiusura per Rafa #Marin. Il closing non avverrà oggi, ma le parti sono molto vicine. Attese novità entro il termine della settimana: mancano i dettagli con il Real Madrid, strada in discesa per il primo acquisto…

L’ago della bilancia passerebbe anche dalla recompra, argomento di discussione a cui il Real Madrid è particolarmente interessato, a conferma del valore del giocatore che vorrebbero tenere nei radar del mondo blancos.

Mercato Napoli: le ultime sulle operazioni in entrata e in uscita

Definito Marin, il Napoli potrà poi concentrarsi su gli altri obiettivi. Alessandro Buongiorno, attualmente impegnato con l’Italia dell’ex Luciano Spalletti a Euro 2024, avrebbe dato priorità al Napoli. Nonostante ciò, Urbaino Cairo continua a ribadire con fermezza la sua incedibilità a conferma di una trattativa che in caso di chiusura, potrebbe rivelarsi particolarmente esosa. Staremo a vedere, ma ciò che pare evidente è che risulterà importante definire anche le uscite, con almeno due tra Juan Jesus, Ostigard e Natan che a titolo definitivo o in prestito lasceranno il club partenopeo. Nello specifico sull’ex Red Bull Bragantino, sembrerebbe essersi mosso l’Hellas Verona.