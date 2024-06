Post Osimhen, Manna rompe gli indugi: può essere il secondo colpo del Napoli dopo Marin

Giovanni Manna avrebbe individuato il profilo ideale per la sostituzione di Victor Osimhen, il cui futuro sembra ormai lontano dal Napoli.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Sembrerebbero esserci davvero pochi dubbi circa la partenza del bomber nigeriano, stando anche a quanto fatto trapelare pubblicamente dalle parti negli scorsi mesi. Al momento, restano non poche nuvole su chi effettivamente pagherà la clausola rescissoria di ben oltre i cento milioni di euro previsti nel contratto rinnovato soltanto poche mesi fa. Giovanni Manna, dunque, è già al lavoro per assicurarsi il sostituto, con tanti nomi che sono entrati nei radar dell’ex dirigente della Juventus.

Tra i nomi posti all’attenzione del neo tecnico dei partenopei, Antonio Conte, c’è sicuramente il suo pupillo Romelu Lukaku, profilo definito come l’obiettivo numero uno. È chiaro però che, per un attaccante che è oltre la soglia dei 30 anni, i costi sono importanti, motivo per cui le alternative sono molteplici. Tra di esse, in queste settimane si è parlato di Samu Omorodion, calciatore di proprietà dell’Atletico Madrid che, secondo quanto rivelato in mattinata da Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe un vero e proprio pallino per Manna. Ecco, quindi, che l’attaccante in questione potrebbe divenire il secondo colpo del Napoli di Conte, in attesa che venga definito nella sua totalità l’affare con il Real Madrid per il difensore centrale Rafa Marin.

Calciomercato Napoli, Manna avanza per Omorodion: la notizia

In attesa che sia tutto definito con il Real Madrid per l’operazione legata a Rafa Marin, il Napoli sembrerebbe accelerare anche sul fronte attaccante, dove dovrà essere trovata una soluzione per sostituire Victor Osimhen, che è sempre più sulla via dell’addio. Occhi puntati su Samu Omorodion.

Secondo quanto scritto da Radio Kiss Kiss Napoli su X / Twitter, Giovanni Manna avrebbe acceso i fari in maniera decisa su Omorodion, nome già accostato al club azzurro e di cui si è svelato il gradimento da parte dell’intera area tecnica già nelle scorse settimane.

Napoli: furie azzurre nel mirino. Rafa Marín vicinissimo e parte l’assalto a Omorodion. Il classe 2004 dell’Atletico Madrid piace moltissimo a Manna

Per l’emittente radiofonica, dunque, Giovanni Manna avrebbe rotto gli indugi per l’attaccante spagnolo, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves, club in cui ha giocato temporaneamente anche Rafa Marin, difensore di proprietà dell’altra società di Madrid (il Real, ndr) che è ormai vicinissimo a vestire la maglia del club del presidente Aurelio De Laurentiis.