Napoli, il futuro di Gaetano è un rebus: nuova ipotesi a sorpresa

Il futuro di diversi giocatori del Napoli è in bilico, tra cui quello di Gianluca Gaetano. Spunta un’ipotesi a sorpresa per il centrocampista azzurro.

In casa Napoli sale l’attesa per la presentazione del nuovo tecnico, Antonio Conte, che si terrà il 26 giugno al Palazzo Reale. Nel frattempo la dirigenza prosegue il proprio lavoro sul mercato, con diversi assi piuttosto caldi.

Il DS Manna sta valutando la situazione di diversi azzurri, tra cui quella di Gianluca Gaetano. Il centrocampista sarà valutato da Antonio Conte, ma intanto spunta una nuova ipotesi a sorpresa.

Mercato Napoli, ipotesi a sorpresa sul futuro di Gaetano: la situazione

Il Napoli è alle prese con diverse situazioni piuttosto complicate. Su tutti ci sono le situazioni inerenti al futuro di Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Questi tre azzurri hanno delle situazioni particolari, e ad oggi si parla di addio per tutti e tre. In bilico però c’è la posizione anche di Gianluca Gaetano. Il centrocampista italiano ha disputato una buona seconda parte di stagione in prestito al Cagliari, ma la sua permanenza non è certa. Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, Cagliari e Parma sarebbero pronte a lavorare per l’acquisto a titolo definitivo di Gaetano dal Napoli.

Il centrocampista italiano sarà valutato nel corso del ritiro estivo da Antonio Conte, che poi dovrà decidere se puntare o meno su Gaetano. Ad oggi l’addio è molto probabile, ma stavolta potrebbe avvenire a titolo definitivo e non in prestito. L’azzurro ha fatto capire di volere spazio per mettersi in mostra con costanza, e il Napoli potrebbe non garantirgli ciò che chiede. Per questo motivo Gaetano si starebbe guardando attorno, visto anche la sua seconda parte di stagione piuttosto positiva. Alla finestra ci sono il Cagliari ed il Parma, che sono pronti a puntare forte sul centrocampista.

Il Cagliari dopo avergli dato fiducia nel corso dell’ultima stagione, e pronto a riconfermarlo e metterlo al centro del proprio progetto. Dall’altra parte invece c’è il Parma, che punta ad allestire una squadra per salvarsi con tranquillità e senza preoccupazioni. Il progetto del club emiliano è piuttosto ambizioso, e ciò potrebbe far vacillare Gaetano. D’altro canto, il centrocampista italiano potrebbe dare priorità al Cagliari vista la fiducia datagli nel corso della seconda parte di stagione. Sicuramente il futuro di Gaetano sarà uno degli argomenti di maggiore interesse per il Napoli, e con il passare delle settimane si delineerà il quadro definitivo per il centrocampista.