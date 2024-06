Ultime calcio Napoli, anche Lobotka si allontana? L’ammissione di Hamsik è sorprendente

Il futuro di Stanislav Lobotka è in bilico? Marek Hamsik ha provato ad analizzare la situazione legata al centrocampista azzurro.

Il Napoli si prepara a una mini rivoluzione dettata dal mercato. Sono diversi i profili che potrebbe lasciare il club, basti ripensare a Giovanni Di Lorenzo, Victor Osimhen e non solo. Tra i possibili partenti, però, potrebbe esserci, totalmente a sorpresa, anche Stanislav Lobotka. Quest’ultimo è finito nel mirino di alcuni club europei e potrebbe valutare un addio nelle prossime settimane.

Il centrocampista slovacco è cruciale nel gioco azzurro, e con ogni probabilità lo sarà ancor più con Antonio Conte, Ciò nonostante, però, il futuro resta con un punto interrogativo. A tal proposito, Marek Hamsik ha provato ad analizzare la situazione sottolineando il possibile andamento della carriera dell’ex Celta Vigo.

Lobotka, il futuro a Napoli è in bilico: l’analisi di Hamsik

In casa Napoli è in corso un vero e proprio terremoto. Prima Di Lorenzo e poi Kvaratskhelia hanno chiesto la cessione, anche se il club azzurro resta sulle proprie idee. Oltre ai due protagonisti, il club potrebbe perdere anche Stanislav Lobotka. Quest’ultimo è nel mirino di alcuni big importanti. A tal proposito, Marek Hamsik in un’intervista a “La Repubblica” ha provato ad analizzare il futuro del calciatore. Di seguito le sue parole.

“Lui è la nostra mente: sappiamo che ha avuto una stagione difficile a Napoli, ma è in gamba, intelligente, per me già un top player, migliorato pure nella fase difensiva. Infatti piace al Barcellona. Ma abbiamo altri leader: Skriniar, Hancko. E tanti giovani da vetrina, pure per l’Italia”.

Un interesse, quello del club catalano, risaputo, ma che questa volta trova un risconto d’eccellenza come quello dell’ex capitano azzurro Marek Hamsik, in queste settimane impegnate insieme al numero 68 del Napoli a Euro 2024.