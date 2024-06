Presentazione ufficiale di Antonio Conte a Palazzo Reale: svelate orario e data

Antonio Conte è diventato ufficialmente l’allenatore del Napoli, la presentazione del tecnico alla stampa è stata definita.

Antonio Conte è ufficialmente l’allenatore del Napoli da poche settimane. Nonostante ciò, l’annuncio del tecnico pugliese è riuscito a ridonare entusiasmo ad una piazza caduta nello sconforto dopo gli ultimi nefasti dodici mesi. Mesi assurdi, che hanno condotto il Napoli dal primo dominante posto, all’anonimo decimo.

Ad oggi, l’ex Inter e Juventus si è espresso unicamente via social, la sua presentazione dinanzi gli organi di stampa non è ancora avvenuta, nonostante le tante indiscrezioni circolanti in merito. Dal Teatro San Carlo, sino al Palazzo Reale, la presentazione di Conte è stata indicata un pò in tutti i luoghi più iconici della città. “L’effetto Conte” insomma, una vera e propria scossa, quello che serviva non solo sotto l’aspetto tecnico – tattico, ma soprattutto mentale, ai giocatori e non solo. I fantasmi dell’ultima annata saranno difficili da scacciare, un compito che con ogni probabilità non avrebbe potuto trovare migliore medicina di Conte.

Conte – Napoli, c’è finalmente la data della presentazione ufficiale del tecnico

I supporters partenopeo, stanno ora attendendo con ansia di ascoltare dal vivo le prime parole del loro condottiero. A quanto pare, i tifosi azzurri non dovranno attendere ancora per molto, questa sera, la SSC Napoli ha infatti reso note data e luogo della presentazione.

Il luogo del primo incontro tra Conte e la stampa, sarà il sopracitato Palazzo Reale, in data 26 giugno alle ore 15:15, con ingresso da Piazza Plebiscito. Con ogni probabilità, l’allenatore pugliese sarà affiancato da Aurelio De Laurentiis, che nelle ultime settimane si è sempre più fatto da parte. Conscio degli errori commessi nell’ultimo anno, il patron del club sta cercando di mantenere un profilo basso e non più da “one man show”.

Ad oggi, infatti, il futuro del club è tutto nelle mani del duo Conte – Manna, neo direttore sportivo degli azzurri, che a stretto e costante contatto, stanno minuziosamente programmando in primis le mosse in sede di calciomercato, su tutte quella relativa al futuro di Giovanni Di Lorenzo. Una vera e propria sfida quella scelta da Conte, tecnico da sempre alla ricerca di alte motivazioni per rendere al meglio nella propria carriera. Una carriera costellata da successi, successi che tutto l’ambiente Napoli si augura di vivere anche al Diego Armando Maradona.