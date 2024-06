Napoli, svelate le amichevoli a Castel di Sangro: sfida ad un club della prossima Champions League!

Antonio Conte sta già lavorando con il suo staff per il Napoli del futuro, intanto stilato il calendario delle amichevoli a Castel di Sangro.

Il Napoli è in piena costruzione. Dopo l’arrivo di Antonio Conte e Giovanni Manna, si sta lavorando alla costruzione della squadra del prossimo anno. L’arrivo del nuovo allenatore ha generato grandissimo entusiasmo in casa azzurra, tanto che anche per i ritiri precampionato si registra il tutto esaurito nelle strutture alberghiere, prese d’assalto dai tifosi.

Ritiro del Napoli a Castel di Sangro, svelato il calendario con le date delle amichevoli

Prima a Dimaro-Folgarida e poi a Castel di Sangro, i supporters del Napoli vogliono dare il proprio caloroso abbraccio ad Antonio Conte. Il tecnico e il suo staff, intanto, stanno già lavorando per il futuro del club. Come riportato dal giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, nella giornata di mercoledì lo staff tecnico di Conte sarà proprio a Castel di Sangro per fare un sopralluogo delle strutture. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli lavora e prepara la stagione, tra poco meno di un mese sarà a Dimaro-Folgarida e a seguire a Castel di Sangro. Per quanto riguarda questo secondo ritiro, mercoledì tutto lo staff di Antonio Conte sarà in Abruzzo per i consueti sopralluoghi nelle strutture che ospiteranno il Napoli. Possibile una struttura alberghiera vicino lo stadio Patini di Castel di Sangro, almeno per una parte dello staff. Le date ufficiali sono dal 25 luglio al 10 agosto, ma di mezzo c’è la Coppa Italia e si sta lavorando per anticipare arrivo e partenza dal 24 luglio a pranzo al 9 agosto“.

Inoltre, riferisce il giornalista, è stato stilato il calendario delle amichevoli che il Napoli disputerà nel corso del ritiro a Castel di Sangro, da giocare allo stadio Teofilo Patini.

28 luglio Napoli-Adana Demirpor;

31 luglio Napoli-Brest;

3 agosto Napoli-Girona.

Dunque, oltre al Brest, ci saranno ancora le sfide all’Adana Demirspor e al Girona, come accaduto negli ultimi anni. I catalani, però, quest’anno hanno disputato una stagione da urlo, tanto da conquistare una storica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Inoltre non è da escludere la possibilità che il Napoli possa dialogare a lungo in estate con il club spagnolo, visto l’interesse per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, infatti, piace particolarmente ad Antonio Conte e viene considerato dalla dirigenza partenopea come uno dei possibili sostituti di Victor Osimhen. Non è escluso che il ritiro a Castel di Sangro possa essere l’ennesima occasione di dialogo tra le due società.