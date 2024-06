ESCLUSIVA – Ultim’ora Osimhen, stop per l’Arabia Saudita: si spinge su due soluzioni!

Il futuro di Victor Osimhen sta movimentando queste ore di calciomercato del Napoli, spunta una notizia fondamentale sulla possibile cessione.

Si infiamma il calciomercato del Napoli. Il nuovo direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, e il nuovo allenatore, Antonio Conte, stanno lavorando per rivoluzionare e rafforzare la rosa azzurra in vista della prossima stagione, in modo da cancellare completamente il decimo posto conquistato nell’ultimo campionato di Serie A.

Tanto gira attorno al nome di Victor Osimhen, con l’attaccante nigeriano che resta in uscita. Da capire, però, chi si presenterà alla posta di Aurelio De Laurentiis con i circa 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Nelle scorse ore si è vociferato dell’interesse dell’Al-Ahli, club arabo pronto a versare l’intero importo della clausola.

Esclusiva calcio Napoli, frenata per Osimhen in Arabia: il calciatore preferisce la Premier League ma spunta anche l’ipotesi PSG

A tal proposito arrivano importanti aggiornamenti forniti dal giornalista Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it. Ebbene, stando a quanto appreso, al momento la pista che porta alla Saudi League si è piuttosto raffreddata. Il fratello di Victor Osimhen, Andrew, spinge affinché il centravanti possa andare al PSG. Nelle ultime ore, infatti, i parigini sono entrati in corsa per l’acquisto del nigeriano e questo potrebbe drasticamente cambiare le sorti del mercato del Napoli e dello stesso Osimhen.

La volontà dell’attaccante è però chiara: vorrebbe giocare in Premier League e preferirebbe il trasferimento in Inghilterra rispetto a quello in Francia, dove ha peraltro già giocato con la maglia del Lille. Motivo per il quale il suo agente, Roberto Calenda, sta lavorando per trovare un club interessato. Il problema è che nessuna squadra fin qui ha manifestato l’intenzione di versare i 130 milioni richiesti nelle casse del Napoli.

La situazione è dunque ancora tutta in divenire, ma chiaramente la cessione di Osimhen sbloccherebbe anche il mercato del Napoli. Chiaro che con oltre 100 milioni di euro da poter investire, i partenopei potrebbero andare a chiudere varie operazioni per ora rimaste in bilico.

Lukaku e non solo, tutte le opzioni in attacco per il post Osimhen

La prima riguarderebbe, ovviamente, l’acquisto dell’attaccante che dovrà prendere proprio il posto di Osimhen. L’obiettivo numero uno di Conte resta Romelu Lukaku, ma la trattativa con il Chelsea non è affatto semplice. I Blues chiedono i 44 milioni della clausola rescissoria per cedere il belga, con il quale andrebbe anche trovato un accordo sull’ingaggio, visto che percepisce oltre 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli vorrebbe chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto, semmai spostando l’acquisto dell’attaccante nella prossima sessione estiva di mercato. Qualora l’affare non fosse possibile, Manna dirotterebbe le sue attenzioni sulle alternative: Dovbyk e Santi Gimenez sono i primi due nomi sul taccuino del nuovo d.s. partenopeo.