Ultim’ora SKY – Passi in avanti per Marin del Real Madrid: arriva la svolta

Sulla trattativa del Napoli per rendere Rafa Marin del Real Madrid ci sono da segnalare delle importanti novità di mercato.

Il Napoli di Antonio Conte è al centro di tante trattative di calciomercato. Tra le zone di campioni in cui gli azzurri hanno più necessità di rafforzarsi bisogna sicuramente inserire quello della difesa. Basti pensare che, vista la sfortunata prima stagione in azzurro da parte del brasiliano Natan, il club partenopeo deve ancora sostituire Kim Min-Jae.

Inoltre, tutti i difensori centrali che fanno parte del gruppo azzurro hanno veramente deluso nella stagione terminata qualche settimana. Lo stesso Amir Rrahmani ha fornito quest’anno delle prestazioni davvero disastrose. Considerando questa situazione, quindi, Antonio Conte ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis più di un rinforzo. Proprio su quest’ fronte ci sono delle importanti novità.

Napoli, Rafa Marin del Real Madrid ha scalato posizioni nelle preferenze dei dirigenti azzurri: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli è sulle tracce di un giocatore di proprietà del Real Madrid dell’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti, ovvero Rafa Marin. Quest’ultimo, di fatto, ha impressionato molto i dirigenti partenopei nelle 35 partite giocate in quest’ultima stagione con la maglia del Deportivo Alavés.

Rafa Marin, infatti, è sì del Real Madrid, ma ha giocato quest’anno in prestito con il club basco. Il Napoli, quindi, è al lavoro per cercare di chiudere a titolo definitivo l’arrivo del centrale spagnolo. Il calciatore di proprietà dei ‘Blancos’, di fatto, ha superato Mario Hermoso, che dal 1 luglio si svincolerà dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, nelle preferenze dei dirigenti del club partenopeo.

Il Napoli, quindi, ha tutta l’intenzione di investire il proprio budget per rinforzare il reparto arretrato su Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno. Il possibile arrivo dello spagnolo, infatti, non pregiudicherebbe l’acquisto del capitano del Torino, anzi, Il centrale granata è di fatto l’obiettivo numero di Antonio Conte per la sua difesa tre.

Alessandro Buongiorno, inoltre, avrebbe anche espresso tutto il suo entusiasmo nell’iniziare questa nuova avventura della sua carriera, ma adesso bisogna convincere Urbano Cairo ad abbassare le sue pretese. Il presidente del Torino, infatti, vuole ben 40 milioni di euro per lasciar andar via il capitano granata. Giovanni Manna, quindi, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte almeno due difensori centrali. Nel frattempo, però, il team partenopeo si sta muovendo anche sulle corsie laterali. Tra i giocatori seguiti bisogna sicuramente anche l’italiano Leonardo Spinazzola.