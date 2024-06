Offerta irrinunciabile del Napoli, De Laurentiis vuole fare un regalo a Conte

Il Napoli irrompe prepotentemente sul calciomercato, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare un grande acquisto ad Antonio Conte.

Nuovo allenatore e ritrovato entusiasmo in casa Napoli. Dopo l’annuncio di Antonio Conte in panchina, nella tifoseria napoletana è tornato il buon umore e le aspettative per il nuovo progetto sono già alle stelle. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo il disastro della scorsa stagione, non ha voluto ripetere gli stessi errori e si è affidato al miglior tecnico disponibile, in modo da rilanciare il suo Napoli. Ovviamente sarà indispensabile accontentare Conte anche con le richieste di mercato.

Il tecnico ha chiesto le conferme assolute di due calciatori: Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Dopodiché ha fatto i nomi di alcuni calciatori che vorrebbe venissero acquistato, con un giocatore in cima alla sua lista dei desideri, Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino è ritenuto il profilo adatto per migliorare la difesa azzurra, apparsa il vero punto debole del Napoli dello scorso anno.

Super offerta di De Laurentiis al Torino, avanti tutta del Napoli per Buongiorno

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sull’affare, confermando come De Laurentiis sia intenzionato a regalare il primo grande rinforzo ad Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato:

“Il primo nome cerchiato in rosso dal Napoli è quello di Alessandro Buongiorno (25 anni) del Torino. I sondaggi ci sono stati, i contatti pure ed anche le basi per un nuovo contratto con il club di De Laurentiis. Poco importa che Cairo lo abbia dichiarato incedibile, salvo poi lasciare aperta la porta al termine degli europei. È il gioco delle parti. Il patron del Toro chiede 45 milioni in contanti (senza contropartite tecniche, insomma). Il Napoli ne ha offerto prima 35 (esclusi i bonus) e poi si è spinto fino a 40, lavorando anche nei confronti del difensore. Per Buongiorno, infatti, è pronto un quinquennale a cifre che raddoppiano quelle attualmente percepite dal difensore all’ombra della Mole (il calciatore ha un ingaggio di poco più di un milione all’anno, bonus compresi, fino al 2028).

Per il mancino 25enne, insomma, si tratta della classica occasione che gli può far svoltare la carriera. Sotto tutti i punti di vista. La trattativa è ben avviata, il gradimento puro ed ora non resta che trovare la quadra con Cairo per la ratifica dell’accordo. L’impressione però è che le parti si siano date qualche giorno di tempo per riflettere. Se ne riparlerà a metà settimana insomma”.

Insomma, l’offerta avanzata da De Laurentiis si avvicina tantissimo alle richieste di Cairo. Sembra ormai questione solo di tempo, ma Alessandro Buongiorno si avvicina sempre di più all’azzurro targato Napoli.