Napoli-Torino, un ex azzurro ‘aiuta’ Manna per l’affare Buongiorno

Un ex calciatore azzurro potrebbe dare una grossa mano al Napoli per chiudere l’acquisto di Alessandro Buongiorno.

Il Napoli, almeno fino a questo momento, è sicuramente tra le squadre più attive in queste prime settimane di calciomercato estivo. Antonio Conte, infatti, ha subito indicato alla società azzurra diversi profili per rinforzare la squadra azzurra. Il primo reparto da rinforzare è sicuramente quello della difesa, visto sia gli errori commessi l’anno scorso che la volontà dell’ex ct della Nazionale italiana di passare ad una difesa a tre.

A seguito di queste motivazioni, ovviamente, Giovanni Manna è alla ricerca di almeno due difensori centrali che possano rinforzare il reparto arretrato partenopeo. Il primissimo profilo su cui il Napoli ha messo gli occhi è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno del Torino. Proprio per arrivare al capitale granata, il club partenopeo potrebbe avere una grossa mano da una sua ‘vecchia conoscenza’.

Luperto al Torino potrebbe sbloccare l’affare Buongiorno

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il Torino è tra la pretendenti di Sebastiano Luperto dell’Empoli. Il difensore centrale, che con il Napoli ha collezionato 29 presenze, potrebbe essere proprio il sostituto di Alessandro Buongiorno, qualora quest’ultimo dovesse essere ceduto al club di Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, come confermato anche dal portale ‘SerieANews.com’, su Sebastiano Luberto bisogna registrare anche l’interesse del Cagliari. Il centrale, di fatto, potrebbe seguire Davide Nicola in Sardegna. Dopo l’incredibile salvezza ottenuta con l’Empoli, il tecnico è infatti vicino a trovare un’intesa definitiva con i rossobù.

Il Cagliari, infatti, con l’acquisto di Luperto per 1,5 milioni di euro potrebbe così pagare l’indennizzo che vuole l’Empoli per lasciare andare via Davide Nicola. Da segnalare che l’ex Napoli è seguito anche dal Bologna di Vincenzo Italiano. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbe arrivare finalmente la svolta che darebbe il via al passaggio di Alessandro Buongiorno nel team azzurro.

Nel frattempo, almeno come riportato da ‘Sky Sport’, lo stesso centrale avrebbe aperto in maniera importante alla possibilità di trasferirsi nel Napoli di Antonio Conte.

Il club di Aurelio De Laurentiis, quindi, è ora chiamato ad accontentare le ricche richieste di Urbano Cairo, Il patron del Torino, infatti, vuole almeno 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Buongiorno. Ma il Napoli, vista l’intesa quasi raggiunta con il giocatore, potrebbe comunque chiudere l’operazione con un piccolo sconto da parte del presidente del team granata.