Conte chiama il big della Spagna: idea da sogno per il Napoli

Secondo gli ultimi rumors, il Napoli sarebbe orientato particolarmente sul mercato spagnolo, la notizia di oggi confermerebbe ciò.

Saranno due mesi e mezzo lunghissimi. A breve, con il primo luglio, la sessione 2023 – 2024 di calciomercato avrà il via ufficialmente, ad oggi, però, sono già tante le trattative in corso oppure addirittura concluse ed in attesa di ufficializzazione.

Il Napoli sta programmando il proprio futuro, conscio che tanto dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano potrebbe lasciare in dote una cifra che oscillerebbe tra i 100 ed i 130 milioni, finanziando quasi per intero il mercato della società di Aurelio De Laurentiis, ad oggi, però, il suo futuro è ancora avvolto da nubi di incertezza.

Sostituto Osimhen, dalla Spagna il possibile nuovo 9: “Ha il mal di pancia, vuole cambiare aria”

Una volta ceduto Osimhen, il principale obiettivo diverrebbe quello della sostituzione dell’ex Lille. Un calciatore importante, capocannoniere dello scudetto e bomber da quasi un goal a partita, limitato solamente dagli infortuni in determinati momenti. Il neo direttore sportivo Manna sta seguendo svariati profili, il preferito di Antonio Conte resta però Romelu Lukaku, suo figlioccio calcistico.

L’ex Inter e Roma potrebbe accasarsi al Napoli solamente a determinate condizioni di cartellino ed ingaggio, ma il solido rapporto tra i due potrebbe favorire. Nonostante ciò, l’edizione odierna de La Repubblica ha rilanciato una notizia dei giorni scorsi.

L’opzione Alvaro Morata sarebbe ancora viva nella testa della dirigenza azzurra. L’ex Juventus è in uscita dall’Atletico Madrid, il calciatore non si sente al centro del progetto di Simeone e vuole cambiare aria, c’è però un problema, Morata percepisce ben 9 milioni all’anno, una cifra fuori budget per il Napoli, arrivato a 10 unicamente per Osimhen in ottica della sua cessione. Insomma, nel caso in cui Morata scegliesse Napoli e Conte, dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio.

Secondo il quotidiano, infatti, Manna avrebbe offerto al giocatore 5 milioni, conscio di poter pagare la bassa clausola da 15 milioni d’euro inserita nel contratto con il colchoneros. Sul giocatore, ci sarebbe però anche la Roma, con Daniele De Rossi che avrebbe messo in cima alla sua lista il giocatore, con l’idea di ricomporre il tandem con Paulo Dybala, che per svariati anni ha operato alla Juventus con ottimi risultati.

Sarebbero due quindi gli ostacoli per Morata: ingaggio e Roma, staremo a vedere chi la spunterà, ad oggi, però, sembra difficile immaginare una sua permanenza in Spagna.