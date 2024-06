Caso Di Lorenzo, Salvatore Esposito si espone: che parole per il capitano azzurro

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è ancora da definire, l’attore napoletano, Salvatore Esposito, si è espresso in merito.

Antonio Conte è stato chiaro: “Di Lorenzo non si muove”, questo il virgolettato riportato da più addetti ai lavori, parole che l’ex Inter ha ribadito anche all’agente del calciatore, il vulcanico Mario Giuffredi, che proprio ieri, si è reso protagonista di una mezza riapertura al Napoli.

“Restare a Napoli? Può succedere di tutto”, queste le parole dell’agente in merito a Giovanni Di Lorenzo, per ora impegnato con l’Italia dell’ex Luciano Spalletti e che staserà scenderà con ogni probabilità in campo dal primo minuto nell’esordio con l’Albania.

Di Lorenzo – Napoli, scende in campo Salvatore Esposito: le parole dell’attore sul capitano

Sul terzino del Napoli e dell’Italia ci sarebbero vari club. Su tutti, secondo gli esperti di calciomercato, la Juventus sarebbe in vantaggio, con l’ex Cristiano Giuntoli, che conosce bene il calciatore, ad essersi mosso in prima persona. Nonostante ciò, proprio il sopracitato Mario Giuffredi ha ieri negato i contatti con la “Vecchia signora”, affermando che ci sarebbero altri club dietro Di Lorenzo.

Un Di Lorenzo che ora si trova al centro del ciclone, con i supporters partenopei che poco hanno gradito le pubbliche uscite del suo agente. Un malumore dei tifosi, culminato negli assordanti fischi avvenuti al momento del cambio con il Lecce. Salvatore Esposito, attore napoletano e noto tifoso azzurro, si è espresso oggi in merito ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le parole di Esposito:

“Di Lorenzo? Che dire, voglio innanzitutto fargli un grande in bocca al lupo in vista dell’Europeo. Lui è il nostro capitano, spero lo resti per tanti anni, così come: Politano, Raspadori, Folorunsho e Meret. Infine, un augurio speciale a mister Luciano Spalletti: che possa portare l’Italia dove merita”.

Parole sincere quelle di Esposito, che si è augurato la permanenza di Di Lorenzo. Il capitano azzurro, solamente dodici mesi fa, aveva firmato il rinnovo “a vita” con il Napoli, affermando più volte proprio attraverso il suo agente di voler chiudere la propria carriera in azzurro. Sembra passata una eternità, questo è vero, ma il fattore Conte sembra essere riuscito a stravolgere le carte, per una permanenza che ad oggi, sembra clamorosamente più vicina. Staremo a vedere quindi, nel giro delle prossime settimane se ne saprà qualcosa in più.