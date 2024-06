Calciomercato, super duello fra Napoli e Inter: costa 20 milioni

Non solo sul rettangolo verde: Inter e Napoli potrebbero sfidarsi anche in sede di calciomercato secondo le ultime news.

A breve la sessione estiva di calciomercato partirà. Nel mentre, però, tutte le società d’Europa stanno già programmando le rose con cui affronteranno la stagione 2024 – 2025, fra queste, ovviamente, il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis, sarà una delle più attive, il patron, conscio degli errori commessi un anno fa, si è defilato, lasciando programmare il duo Manna – Conte, con estrema tranquillità.

Saranno vari gli addii sotto l’ombra del Vesuvio, alcuni anche già avvenuti, come nel caso di Piotr Zielinski, altrettanti calciatori, però, arriveranno a rinforzare la rosa degli ex campioni d’Italia. Dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo, ci sarà una mezza rivoluzione, un po’ come accaduto nel 2022, quando venne consegnata a Spalletti la rosa che avrebbe poi vinto lo scudetto sotto la sua sapiente guida.

Duello Napoli – Inter per il calciatore? Le ultime indiscrezioni sull’obiettivo comune

Nel mentre, il Napoli sta cercando di capire cosa ne sarà di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano degli azzurri sembrava destinato a partire, ma, l’avvento di Conte, sembrerebbe essere riuscito a far rientrare in parte la vicenda. Nonostante ciò, anche per il ruolo di esterno destro, Manna starebbe continuando la propria ricerca.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino azzurro sarebbe finito Amar Dedic, terzino del Red Bull Salisburgo. Per lui 31 presenze stagionali con 5 goal e 5 assist, prestazioni che hanno attirato l’interesse del Napoli e non solo, secondo la rosea infatti, anche l’Inter si sarebbe fiondata su di lui. Attualmente, però, si tratterebbe di sondaggi: il contratto del calciatore scade nel 2027, motivo per cui la valutazione di 20 milioni difficilmente potrebbe calare.

Insomma, nel caso di conferma di Di Lorenzo, il Napoli potrebbe scegliere di optare per un profilo low cost. Tutto cambierebbe in caso di cessione, in quel caso servirebbe un pezzo da 90 che possa rimpiazzare il capitano partenopeo. Con ogni probabilità Conte passerà alla difesa a 3, un modulo in cui gli esterni fanno la differenza, soprattutto per lo stile di gioco dell’attuale allenatore del Napoli. Bisognerà quindi ancora attendere, ad oggi, con Euro 2024 che ha appena aperto le proprie danze, è ancora tempo di valutazioni minuziose. Soprattutto in casa Napoli, soprattutto nel ruolo che eventualmente Dedic potrebbe ricoprire, con l’ombra di Giovanni Di Lorenzo alle sue spalle.