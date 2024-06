Di Lorenzo-Napoli, segnale distensivo dai social? Il gesto non passa inosservato

Mister Conte si è attivato in prima persona per trattenere capitan Di Lorenzo. Dopo giorni ricchi di tensione, il calciatore sembrerebbe voler lanciare un segnale distensivo

Il neo tecnico azzurro, Antonio Conte, sta facendo il possibile per convincere capitan Giovanni Di Lorenzo a ritrattare la sua volontà, quella di separarsi dal Napoli. Il terzino, impegnato in questi giorni con la Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti, nei giorni scorsi ha lasciato intendere, tramite il suo entourage, di avere una sola idea in testa, la cessione. Diversi club, tra cui la Juventus dell’ex d.s. Cristiano Giuntoli, sembrano intenzionati all’acquisto del laterale partenopeo.

L’agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha ribadito a più riprese che farà di tutto per portare il calciatore via dal capoluogo campano, dimostrando quanto sia deluso il suo assistito dal comportamento della società e della piazza nei suoi confronti. Nonostante il clima non sia dei migliori, nella giornata odierna è apparso un indizio social che sembra rimescolare le carte in tavola, almeno per il momento.

Caso Di Lorenzo, il calciatore ha re-postato su Instagram il messaggio di in bocca al lupo del Napoli

Una piccola buona notizia per il Napoli ed i suoi tifosi, o almeno così sembrerebbe. Il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, dal ritiro della Nazionale italiana, che domani inaugurerà il proprio Europeo sfidando l’Albania, nella giornata odierna ha re-postato, nelle proprie storie Instagram, il messaggio di in bocca al lupo che la società partenopea ha dedicato a lui e agli altri azzurri in ritiro.

Re-post distensivo o solo formale? Sarebbe da chiedere al diretto interessato. Quanto accaduto sembra voler mettere un punto, almeno momentaneo, sulle questioni spinose che riguardano il Napoli ed il suo capitano, anche per permettere al terzino di concentrarsi al 100% sul cammino che lo aspetta con la maglia dell’Italia, da onorare nel migliore dei modi.

A seguito dell’incontro tra Mario Giuffredi e Antonio Conte di qualche giorno fa, Di Lorenzo si sarebbe sentito lusingato per via degli sforzi che il mister salentino sta facendo per cercare di trattenerlo all’ombra del Vesuvio. Magari l’accaduto ha inciso sul segnale che ha lanciato oggi il classe ’93, magari no. Quel che è certo, è che per il trentunenne non si tratta di un periodo facile, così come non lo è per la società partenopea, che rischia di perdere il suo capitano nell’anno della rivalsa.