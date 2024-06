Ultime Napoli, si sblocca l’addio di Osimhen: l’erede arriva in prestito

Victor Osimhen è sempre più vicino ai saluti, il Napoli ha già deciso l’erede dell’attaccante nigeriano e arriverà in prestito.

Il Napoli sta iniziando a valutare gli acquisti da effettuare durante la sessione di mercato estivo, lo scopo è quello di rifondare la squadra. In particolare, sarà necessario trovare il sostituto di Victor Osimhen. Trovare un giocatore all’altezza di questo ruolo non sarà semplice, ma la società partenopea è già operativa. A tal proposito, il dirigente sportivo Giovanni Manna sta iniziando ad osservare diversi profili di attaccanti, ascoltando attentamente anche le richieste da parte di Antonio Conte.

Il tecnico salentino ha già le idee chiare su chi dovrà essere l’erede del centravanti nigeriano, la dirigenza azzurra sta facendo di tutto pur di accontentare le richieste del nuovo allenatore del Napoli. Infatti, emergono novità in merito al sostituto di Osimhen.

Osimhen verso la cessione, Lukaku può arrivare in prestito

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Napoli sta provando in tutti i modi a soddisfare le esigenze di Antonio Conte. A tal proposito, infatti, il tecnico salentino è ancora fermamente convinto di voler Romelu Lukaku come erede di Victor Osimhen. Per questo motivo, il Napoli ha intenzione di avviare con il Chelsea un’operazione in prestito per il calciatore belga. In caso di proposta negata, la dirigenza partenopea potrebbe pensare di acquistare l’attaccante per circa 20-25 milioni di euro.

Una cosa è certa, Victor Osimhen non rientra nei piani di Conte. Il Napoli è ormai sicuro di voler puntare sulla cessione dell’attaccante nigeriano, ma al momento nessun club sembra essere convinto di voler pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Nel caso in cui Lukaku non dovesse arrivare in maglia azzurra, il d.s. Manna sta valutando altre alternative. Tra queste, spicca il nome di Artem Dovbyk.

Il centravanti del Girona, autore di 24 reti nell’ultima Liga, è contesto anche dall’Atletico Madrid. Sull’ucraino pende una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro, ma la sensazione è che la cessione possa arrivare anche con un accordo a cifre leggermente più basse. Restano in lista anche i vari Viktor Gyokeres, il cui prezzo da 100 milioni di euro spaventa eventuali acquirenti, così come Santiago Gimenez del Feyernoord. Il messicano, tra i nomi fatti, resta l’attaccante con le caratteristiche più simili a quelle di Lukaku, il che lo rendono un possibile indiziato qualora il Napoli non dovesse arrivare al belga del Chelsea.