Mercato Napoli, Conte prova lo strappo alla Roma: c’è anche l’alternativa

Il Napoli lavora per acquistare ben due esterni da regalare a Conte, Manna ha già messo nel mirino gli obiettivi.

Il calciomercato estivo non è ancora ufficialmente iniziato, ma il Napoli è già pienamente coinvolto nelle dinamiche che porteranno alla costruzione della nuova squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato la ricostruzione tecnica del club a Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo, e Antonio Conte, autentica garanzia del progetto azzurro e allenatore storicamente vincente.

Al nuovo tecnico va ovviamente messa a disposizione una squadra all’altezza delle aspettative e delle ambizioni di tifoseria, dirigenza e staff tecnico. Conte ha così chiesto degli innesti per le fasce laterali, così Manna è a lavoro per reperire esterni che possano soddisfare le esigente dell’allenatore.

Spinazzola a parametro zero, idea a sorpresa per il mercato del Napoli

A tal proposito, il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato di due potenziali calciatori che interessano a Conte e Manna. Ecco quanto evidenziato:

“Conte vuole degli esterni, calciatori in grado di entrare anche dentro al campo. Siamo in grado di fare due nomi: il primo è Amar Dedic del Salisburgo per la fascia destra. L’altro è un’occasione, un giocatore ex Nazionale, ovvero Leonardo Spinazzola, rimasto svincolato. La Roma infatti ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza”.

Insomma, il Napoli vuole rifarsi il look. Dedic è un classe 2002 in forza al Salisburgo, la cui valutazione è già superiore ai 20 milioni di euro. Spinazzola rappresenta invece l’usato sicuro: ha compiuto 31 anni lo scorso marzo e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per il Napoli. In questo caso le perplessità sono più legate alle sue condizioni fisiche, ma qualora i problemi fossero superati, Conte sarebbe pronto a scommettere sulle qualità del laterale mancino, in grado di giocare anche sulla destra.

Dedic e Spinazzola, infatti, potrebbero non escludersi a vicenda. Il primo predilige giocare sulla fascia destra, il secondo la corsia mancina. Tutti e due, però, sono anche in grado di destreggiarsi sulla fascia opposta. Inoltre. il fatto che Spinazzola sia acquistabile a parametro zero, mette addirittura De Laurentiis nella condizioni di poter chiudere addirittura il doppio colpo. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso.

Il nuovo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sta lavorando incessantemente per trovare i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte, con il presidente De Laurentiis che ha lasciato campo libero alle due nuove figure.