Calciomercato Napoli, annuncio ufficiale: decisione presa su Meret

Importante novità per il Napoli, arriva una decisione ufficiale circa il futuro di Alex Meret con gli azzurri.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha portato gli azzurri verso una nuova dimensione. L’entusiasmo in città e in generale tra i tifosi è alle stelle, la scorsa stagione – disastrosa – è già alle spalle. Con la scelta del nuovo allenatore il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a far dimenticare immediatamente tutta la negatività accumulata e ora si guarda al futuro con rinnovata speranza.

Il Napoli può tornare immediatamente a lottare per il vertice della classifica di Serie A. Ne sono consapevoli anche i calciatori, che ora non hanno nessuna intenzione di andare via, ma vogliono giocarsi le proprie possibilità in maglia azzurra.

Ultime notizie Napoli, Meret resta in azzurro: c’è la conferma del procuratore

Il discorso vale anche per Alex Meret, in dubbio fino a qualche settimana fa, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ma ora le cose sembrano totalmente differenti. Il portiere non intende lasciare Napoli, parola del suo agente, Federico Pastorello. Il procuratore dell’estremo difensore, infatti, è stato intercettato dai microfoni di tuttomercatoweb.com all’esterno della sede dell’Inter. L’occasione è stata utile per parlare anche del futuro di Meret. Ecco quanto evidenziato:

“Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere. Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo lui il contratto in scadenza e non volendo noi arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli, ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto troveremo una soluzione”.

Insomma, l’agente di Alex Meret conferma la volontà da parte del calciatore di restare ancora al Napoli. Adesso le parti di metteranno a discutere per trovare l’intesa sul prolungamento del contatto, ma viste le volontà comuni, non dovrebbe essere un particolare problema. Dunque, almeno per la prossima annata, Alex Meret continuerà ad essere il portiere titolare del Napoli, probabilmente con Elia Caprile come secondo. Bisognerà comunque attendere le possibili novità provenienti dal mercato, ma l’effetto Antonio Conte si sta già facendo sentire, sia sui tifosi ma anche sui calciatori azzurri.