Ultimissime Napoli, è duello con la Lazio sul mercato: caccia alla stellina della Serie A

Gli azzurri hanno il mirino puntato a un gioiello del campionato italiano: sfida di mercato con Claudio Lotito.

Giorni di calciomercato per il Napoli che si avvicina alla nuova stagione. I partenopei stanno lavorando alla rifondazione della rosa, aspetto di primaria importanza in seguito al pessimo rendimento della passata annata. Inoltre, sarà fondamentale adattare la formazione alle esigenze tattiche di Antonio Conte che dovrebbe schierare il 3-4-3 durante l’avventura alle pendici del Vesuvio. I profili attenzionati dalla dirigenza sul mercato sono numerosi, tra i reparti presi in considerazione c’è indubbiamente il centrocampo.

Attenzione, perché c’è un talento assoluto di Serie A che potrebbe fare proprio al caso del Napoli: è sfida aperta con la Lazio di Lotito, i due club si contendono il gioiello dell’Empoli Jacopo Fazzini.

Napoli su Fazzini, sfida di mercato con la Lazio

Il Napoli è interessato a Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Empoli. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport che esplicita come sul talentino sia forte anche la Lazio. Aperto il duello di mercato tra le due società, la volontà del giocatore e le offerte presentate da Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito faranno la differenza. Gli azzurri, dal proprio canto, proveranno ad approfittare degli ottimi rapporti tra il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi e il patron partenopeo. I due, in passato, si sono resi autori di numerosi affari di mercato tra cui l’ultimo riguardante il prestito di Elia Caprile.

Il nuovo colpo potrebbe sancire proprio l’arrivo di Fazzini al Napoli: le caratteristiche del giovane centrocampista sarebbero adatte alla proposta di gioco di Conte. In particolare, la tanta sostanza e la qualità offerta dal talento toscano potrebbero rappresentare una risorsa importante per il tecnico leccese. Il valore di mercato si aggira sui 6 milioni di euro, si tratterebbe dunque di un’operazione low cost che permetterebbe ai partenopei di gettare le basi per realizzare una significativa plusvalenza. Fazzini, infatti, è alla ricerca di continuità per aumentare la propria esperienza nel campionato italiano e le sue doti potrebbero migliorare vistosamente.

In tal senso, il Napoli potrebbe offrire minori garanzie rispetto alla Lazio di Claudio Lotito ma si attendono sviluppi della vicenda. I nomi presenti sul taccuino di Giovanni Manna portano a differenti piste per il centrocampo, ma tutti i giocatori sono accomunati da una giovane età oltre che da simili caratteristiche. A comporre la lista figurano infatti Javi Guerra e Khéphren Thuram oltre all’obiettivo Jacopo Fazzini, richiesto anche dai biancocelesti.