Di Lorenzo Juve, il Napoli fissa il prezzo: la cifra richiesta sorprende tutti

La valutazione della società fa tremare i bianconeri, svelata l’importante somma da sborsare per la cessione del capitano.

Prende forma il nuovo Napoli targato 2024/2025: i partenopei sono chiamati a rialzarsi dopo una nefasta stagione entrata nella storia – negativa – della società. Il primo uomo da cui si ripartirà è Antonio Conte: il tecnico è stato prontamente ingaggiato da Aurelio De Laurentiis che affiderà a lui la rinascita degli azzurri. Tuttavia, ad abbandonare prima del dovuto il progetto napoletano sembra essere con molta probabilità Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore è in totale rottura con la società, visto che il capitano non ha digerito alcune vicende delle scorse settimane ed è pronto a salutare.

Su di lui è vivo l’interesse della Juventus, con l’aiuto di Giuntoli i bianconeri stanno provando a ingaggiare il terzino ex Empoli. L’accordo con il giocatore è stato trovato, manca d’altra parte una proposta ufficiale al Napoli che spara alto per concretizzare la cessione: la valutazione di Di Lorenzo ammonta infatti a trenta milioni di euro.

Cessione Di Lorenzo, ADL chiede trenta milioni di euro

Trenta sono i milioni richiesti dal Napoli per la cessione di Giovanni Di Lorenzo, la valutazione svelata dal Mattino ha sorpreso tutti. Trenta, infatti, sono anche gli anni del laterale della Nazionale che ad agosto festeggerà un nuovo compleanno, probabilmente indossando la maglia bianconera. L’edizione odierna del quotidiano ha spiegato, ulteriormente, come la richiesta degli azzurri abbia convinto il giocatore all’addio:

“Ci sono stati dei malintesi, Manna ha spiegato che il Napoli non ha mai pensato di cedere il suo capitano. Nell’entourage del calciatore dicono che di malintesi non ce ne sono stati perché il Napoli ha anche fissato il prezzo dell’addio: questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Questi i dettagli degli ultimi colloqui tra le parti che rendono esplicite le ragioni d’addio da parte dell’esterno difensivo, ribadite ad Antonio Conte nel summit di ieri. Il calciatore non ha gradito la mancata riconoscenza nei suoi confronti, culminata con la valutazione necessaria alla cessione.

Sullo sfondo c’è indubbiamente la Juventus del rapace Giuntoli, pronto ad approfittare della tragica situazione per mettere a referto un’operazione di grande spessore. Tuttavia, l’elevata richiesta degli azzurri potrebbe spaventare la Vecchia Signora che ha in considerazione l’età del terzino e non intende sperperare parte del budget per il solo acquisto di Di Lorenzo. I tifosi attendono nuovi sviluppi, i trenta milioni chiesti dal Napoli rendono più complicata la cessione alla Juventus.