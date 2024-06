Conte e lo staff a Castel Volturno, il quotidiano è sicuro: “Questo il suo giudizio sulle strutture”

Spunta la valutazione del nuovo tecnico azzurro sugli impianti presenti nel centro di allenamenti, per il quotidiano non c’è alcun dubbio.

Il Napoli è pronto a ripartire nel migliore dei modi nella stagione 2024/2025: gli azzurri vogliono prontamente lasciare alle spalle la deludente annata da campioni d’Italia in carica. La rinascita dei partenopei ripartirà da una garanzia, vale a dire Antonio Conte. Il tecnico leccese, dopo aver espressamente dichiarato la propria volontà di allenare il Napoli nelle passate interviste, ha finalmente sposato il progetto approfittando degli ottimi rapporti personali con il presidente De Laurentiis. Negli scorsi giorni c’è stato il primo approdo in città dell’ex Inter e Juventus che è poi ripartito alla volta di Torino.

Nei primi momenti napoletani Antonio Conte si è dedicato alla supervisione delle strutture di Castel Volturno, sede degli allenamenti. A detta del Mattino, il salentino si sarebbe reso autore di un giudizio positivo: di seguito i dettagli.

Conte approva le strutture di Castel Volturno: “Per le modifiche…”

Antonio Conte si è prontamente calato nella nuova esperienza all’ombra del Vesuvio, le prime ore in città sono state intense per l’allenatore che ha incontrato Giuffredi nel tentativo di risolvere la questione Di Lorenzo. Inoltre, come riferito dall’edizione odierna del Mattino, Conte e il suo staff si sono recati nel quartier generale di Castel Volturno per visionare le strutture – approvate – che daranno i natali al nuovo Napoli. Di seguito quanto riferito dal quotidiano:

“Una full immersion nel mondo del club dalla durata di 36 ore: il tecnico ha sempre avuto al suo fianco Lele Oriali e il fratello Gianluca. E ha espresso un giudizio positivo anche sulle strutture di Castel Volturno che ha visitato, a lungo, lunedì. Non ha dato particolari indicazioni su correttivi da apportare o variazione speciali su quello che già c’è”.

Questo il giudizio del tecnico che non ha espresso opinioni negative sulla sede degli allenamenti azzurri. Gli impianti saranno fondamentali per l’andamento del Napoli, i piccoli dettagli faranno la differenza. Aspetto di importanza ancor più elevata per un tecnico maniacale come Antonio Conte, celebre anche per i particolari allenamenti – soprattutto atletici – a cui i giocatori a disposizione si sottoporranno. Prende sempre più vita il nuovo Napoli dell’ex Tottenham, il popolo di fede partenopea non sta più nella palle: c’è grandissima attesa di conoscere il nuovo Napoli, grazie a Conte la piazza è ritornata a sognare.