Sentenza durissima del giornalista nei confronti del neo dirigente del Napoli: nel mirino la gestione della questione Di Lorenzo.

Il Napoli si avvia a piccoli passi alla nuova stagione. Dopo aver concluso il campionato in decima posizione, gli azzurri sono chiamati a rialzarsi in maniera immediata ma, nonostante l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, sono spuntati i primi importanti problemi. Il più grande è legato sicuramente alla questione Di Lorenzo, il capitano è intenzionato a lasciare Napoli a causa di una forte mancanza di fiducia avvertita dalla società. A spingere il terzino della Nazionale alla clamorosa decisione sembrano essere alcune dichiarazioni del presidente De Laurentiis, ma non solo. Infatti, a detta di Michele Criscitiello, anche il nuovo direttore sportivo Manna si è reso autore di una pessima gestione della situazione.

L’attacco del giornalista nei suoi confronti è stato durissimo: Criscitiello ha svelato dettagli che hanno colto di sorpresa tutto il popolo napoletano. Uno su tutti il via libera alla cessione del capitano – posizione poi ritrattata dopo l’arrivo di Conte, secondo Criscitiello stesso – riferita nel primo incontro tra i due.

Questione Di Lorenzo, Criscitiello accusa Manna: “Direttore inesperto”

Giovanni Manna è chiamato, insieme ad Antonio Conte, a ricucire lo strappo con Giovanni Di Lorenzo. L’ex ds della Juventus è stato pesantemente attaccato da Michele Criscitiello che lo ha definito “direttore inesperto”, rivelando incredibili dettagli della vicenda. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista a Sportitalia:

“Manna è un direttore inesperto, con quale faccia si è presentato al summit? Adesso dice che Di Lorenzo deve restare perché Conte diceva di volerlo, quando invece è appena arrivato gli ha subito detto che doveva andarsene”.

Queste le parole del giornalista che hanno incontrato l’enorme stupore da parte dei tifosi napoletani, Criscitiello ha messo alla luce la poca esperienza dell’ex bianconero.

“Sta già facendo i disastri, non è un direttore da Napoli”, ha poi aggiunto il direttore dell’emittente televisiva. “Alla Juventus poteva fare il braccio destro di chi volete ma non può fare il direttore del Napoli. Vi sembra normale che un ds debba presentarsi con la balia? Va bene che sei Antonio Conte, ma col procuratore ci deve parlare l’allenatore?”.

Michele Criscitiello, poi, si è soffermato anche sulla posizione di Aurelio De Laurentiis:

“Conte aveva detto che Di Lorenzo e Kvara erano imprescindibili e De Laurentiis pur di farlo firmare gli ha detto che ci avrebbe pensato lui. Lì ha sbagliato perchè gli doveva dire che con Di Lorenzo era già tutto rotto. Conte ha voluto quest’incontro per capire quello che non sapeva, la storia non gliel’hanno raccontata ed è stato già il primo problema che ha trovato non appena è arrivato a Napoli”.

Parole pesanti da parte del giornalista che hanno scatenato la polemica da parte dei tifosi azzurri, che intanto attendono di saperne di più sul futuro del capitano azzurro.

Di seguito, il video delle parole di Crisctiello: