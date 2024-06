Calciomercato Napoli, annuncio dal Brasile: prima offerta per il colpo verdeoro

Il calciomercato del Napoli prende forma, l’ultima indiscrezione su un obiettivo del club azzurro, proviene dal Brasile.

Settimane dure di lavoro in casa Napoli, Antonio Conte è stato ufficializzato la scorsa settimana, ridonando entusiasmo alla piazza partenopea. L’ex Inter e Juventus, è a stretto contatto con il neo direttore sportivo Giovanni Manna, con cui sta minuziosamente definito il futuro del club.

Non solo trattative in entrata ed uscita, ma anche riconferme, con il primo grande nodo da sciogliere, quello riguardante Giovanni Di Lorenzo, con cui pare ci sia stato un piccolo riavvicinamento a seguito del confronto fra Conte e Mario Giuffredi, agente del calciatore.

Dal Brasile: il Napoli si fa avanti per il talento verdeoro, la risposta del club

Proprio il destino del capitano del terzo scudetto rappresenta uno snodo fondamentale dei primi mesi di Conte sotto l’ombra del Vesuvio. L’allenatore ritiene Di Lorenzo imprescindibile, motivo per cui ha chiaramente espresso la necessità di tenerlo in rosa. Un altro terzino destro, però, lascerà sicuramente il club partenopeo, Alessandro Zanoli.

Il giovane scuola Carpi, lascerà Napoli definitivamente dopo aver vissuto negli ultimi due campionati due prestiti, uno alla Sampdoria, uno alla Salernitana. Su di lui, vari club di Serie B, oltre che qualche neo promossa. Insomma, la fascia destra attualmente necessiterebbe di un restyling ed in tal senso, l’idea di Manna e Conte porterebbe in Brasile. Vanderson de Oliveira Campos, giovane terzino verdeoro del Monaco, piacerebbe non poco ai due.

Secondo quanto riportato RTI Esporte, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe già inviato una prima proposta alla società del principato francese, di circa 9 milioni. Una proposta rimandata al mittente, con i biancorossi che ne chiedono 15. Il Monaco è infatti conscio dell’interesse che il proprio calciatore ha scaturito in Europa, con Siviglia e Nottingham Forrest su tutte, ad essersi mosse per lui. Il rischio di un’asta quindi è concreto, una di quelle situazione di calciomercato da sempre evitate dal Napoli.

Insomma, sarebbe necessaria una accelerata, in modo da anticipare qualsiasi altro club, assicurandosi il classe 2001, autore di 3 goal ed 1 assist in 20 presenze in Ligue 1. Un calciatore che potrebbe fungere da fluidificante nel sistema di gioco di Conte, vista la probabile scelta del pugliese di adottare la difesa a 3, rompendo una continuità di quartetto nel reparto arretrato, iniziata nel lontano 2013, con l’avvento di Rafael Benitez, primo allenatore “europeo” dell’era De Laurentiis.