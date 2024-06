Altro che Juventus: decisione pazzesca del Napoli su Di Lorenzo!

La situazione riguardante il futuro di Giovanni di Lorenzo continua a tenere banco in casa Napoli. Intanto svelata la possibile posizione di De Laurentiis.

La stagione del Napoli è stata piuttosto negativa e complicata, con numerosi problemi che hanno accompagnato la squadra. Tra i tanti problemi emersi, l’ultimo ma non meno importante riguarda Giovanni Di Lorenzo, finito al centro delle critiche feroci dei tifosi.

Il capitano del Napoli avrebbe deciso di lasciare il club, con il suo agente Giuffredi che ha comunicato il tutto già diverse volte. Aurelio De Laurentiis starebbe studiando una decisione drastica sul capitano azzurro.

Ultime notizie Napoli, caso Di Lorenzo: decisione pazzesca di De Laurentiis

Nel corso di questa stagione, il Napoli ha dovuto affrontare diversi problemi con alcuni tesserati. Il primo caso eclatante ha riguardato Victor Osimhen – avvenuto nel corso della prima parte della stagione – mentre l’ultimo riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo. L’agente del terzino, Mario Giuffredi, ha comunicato al Napoli e alla stampa l’intenzione del giocatore di lasciare il Napoli. Il club si sta opponendo a questa ipotesi con tutte le forze, e sarebbe pronta una posizione durissima, come annunciato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli:

“La sacralità del contratto non va neanche lontanamente messa in discussione. Di Lorenzo è un calciatore incedibile in quanto sotto contratto. La famosa frase post Empoli “siete tutti cedibili” nasce dal tifoso De Laurentiis dopo la delusione. Non c’è alternativa, il giocatore rimane a Napoli: se non si dovesse trovare una soluzione il club azzurro potrebbe arrivare anche a mettere il giocatore in tribuna”.

Il giornalista di fede azzurra si è sbilanciato sulla posizione del Napoli in merito al caso Di Lorenzo, con il club che sarebbe pronto a lasciare in tribuna il giocatore pur di non cederlo a dei diretti avversari. Al momento il Napoli lavora per risanare il rapporto con il suo capitano, con Antonio Conte pronto a lottare per convincere Di Lorenzo a ritornare sui suoi passi. Attualmente le idee del giocatore non sarebbero cambiate, con l’intenzione di lasciare il Napoli che continua ad essere confermata anche dal suo agente.

Sulle tracce di Giovanni Di Lorenzo c’è la Juventus, con Cristiano Giuntoli che sarebbe pronto ad affondare il colpo per il capitano del Napoli. Il Napoli spera di poter ricucire lo strappo, ma in caso contrario potrebbe arrivare una decisione clamorosa. Difatti il club sarebbe pronto a far valere il contratto del giocatore, tenendolo in tribuna pur di non cederlo alla Juventus. Al momento la situazione è piuttosto complicata, ma c’è la sensazione che lo strappo sia ormai insanabile.