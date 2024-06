Il futuro del Napoli passa necessariamente dalle mosse di calciomercato per costruire la nuova rosa: oggi ci sarà l’incontro con Conte.

Il tecnico salentino ha già le idee molto chiare su tutti i calciatori della rosa attuale e già ha stabilito le sue gerarchie su eventuali permanenze o cessioni. Dopo la stagione sicagurata vissuta dal Napoli c’è aria di rifondazione completa e tutti i tesserati dovranno sentirsi sotto esame. Il nuovo corso è ormai iniziato e si stanno già ponendo le basi per costruire una rosa all’altezza delle aspettative e delle volontà di Antonio Conte.

Ultime Napoli, incontro con Conte a Castel Volturni: succederà oggi

Antonio Conte è chiamato a riportare l’ordine in casa Napoli. Le settimane immediatamente successive all’ultimo triplice fischio che ha sancito il definitivo decimo posto in classifica sono state pesanti per l’umore di molti calciatori che hanno deciso di lasciare la causa partenopea per provare nuove avventure. Ma sarà in primis il nuovo tecnico e poi la società a decidere chi dovrà restare e di chi si potrà serenamente fare a meno.

Nella giornata di oggi, racconta SKY, ci sarà un incontro a Castel Volturno tra Antonio Conte e Mario Giuffredi. L’agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano e Folorunsho è atteso da un faccia a faccia chiarificatore con il nuovo allenatore del Napoli dopo le vicende che hanno coinvolto i suoi assistiti e dopo gli annunci degli ultimi giorni, con conferme dirette sull’addio imminente di quasi tutti.

Conte ribadirà a Giuffredi che Giovanni Di Lorenzo è imprescindibile per il suo modulo e per le sue idee tecnico-tattiche ma poi la palla passerà al calciatore che dovrà decidere il suo futuro. Sulle sue tracce, com’è ormai noto, c’è il forte interesse della Juventus.

Il Napoli è pronto ad ascoltare proposte per Di Lorenzo e per tutti gli altri calciatori della scuderia di Giuffredi, e non solo, ma accetterà solo le offerte che riterrà congrue al valore dei calciatori in questione. Non sarà un libera tutto, anche perché per Conte ci sono delle gerarchie da rispettare e delle valutazioni da campo da fare una volta studiati i calciatori da molto vicino.

La situazione di Di Lorenzo è in bilico: il calciatore ha ricevuto apprezzamenti diretti da Giuntoli e dalla Juventus e ha ribadito più volte la volontà di accettare l’offerta bianconera per la prossima stagione.