Mercato Napoli, c’è la svolta: arriva l’ok per il grande doppio colpo!

Mercato in entrata in casa Napoli: arriva il via libera dal presidente Aurelio De Laurentiis per il doppio grande colpo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera per le operazioni in entrate che dovranno essere condotte dal nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna. L’obiettivo dell’ex Juve sarebbe quello di regalare a Conte una coppia di difensori centrali che possa accontentare le richieste del tecnico salentino.

Il Napoli nella scorsa stagione ha subìto ben 48 gol, 20 in più rispetto al Napoli dello scudetto di Luciano Spalletti. Numeri sconcertanti che hanno condotto la società a rivalutare i quattro centrali (Rrahmani, Ostigard, Natan e Juan Jesus) e ad investire sul mercato. I giocatori più seguiti e su cui gli azzurri vorrebbero puntare sono Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid.

La valutazione di mercato del difensore granata, impegnato ad Euro 2024 con l’Italia, è di circa 45 milioni di euro, prezzo di partenza di Urbano Cairo, presidente del Torino, per le trattative. Hermoso, invece, è in scadenza di contratto con il proprio club e potrebbe arrivare sotto l’ombra del Vesuvio a parametro zero.

Le strategie di Manna, ecco come si muoverà il Napoli

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, De Laurentiis avrebbe dato l’ok per procedere alle trattative. Il ds Manna starebbe parlando con gli entourage dei due calciatori provando ad assecondare e le richieste di Antonio Conte sul lato tecnico e le indicazioni societarie riguardo all’aspetto economico.

Infatti, nonostante la società appoggi le richieste del proprio allenatore, il Napoli non vorrebbe pagare interamente il cartellino di Alessandro Buongiorno. A causa di un valore di mercato troppo elevato, la dirigenza azzurra avrebbe deciso di investire una somma di denaro adeguata per il calciatore con due contropartite come Giovanni Simeone e Leo Ostigard.

Due pedine che potrebbero far davvero comodo nella scacchiera del Torino che nonostante abbia avuto una difesa solida nell’ultima stagione, non è riuscito a convincere in attacco: troppi pochi gol e sogno europeo sfumato. Mario Hermoso, invece, potrebbe essere una vera e propria opportunità di mercato che il Napoli avrebbe voglia di centrare.

Il contratto del difensore dell’Atletico Madrid scadrà il prossimo 30 giugno e da ciò che trapela sembra che il difensore spagnolo sia davvero intenzionato a vestire azzurro nella prossima stagione. Tempi di valutazioni in casa Napoli, sempre più propensa a voler tornare grande dopo un anno da incubo.