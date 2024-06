Calciomercato Napoli, Manna ha scelto il post Di Lorenzo: costa 30 milioni

Tiene banco in casa Napoli la questione Di Lorenzo: il capitano, sempre più vicino alla cessione, verrà sostituito da un profilo molto gradito al d.s. Manna

Il Napoli, nei giorni scorsi, ha appreso con grande stupore la volontà del proprio capitano di essere ceduto. Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, a margine della presentazione del torneo AEG di una decina di giorni fa, aveva rilasciato alcune dichiarazioni inequivocabili ai microfoni dei giornalisti lì presenti in merito alla questione, nelle quali si specificava che il ciclo del terzino nel capoluogo campano fosse finito.

Dopo un botta e risposta con la società, che attraverso i propri canali ufficiali aveva sottolineato la volontà di continuare ad onorare il contratto in essere con il calciatore, le acque non si sono calmate. Per questo motivo, il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha iniziato a sondare vari terreni per capire chi prenderà il posto di capitan Di Lorenzo. Nelle ultime ore, una candidatura molto apprezzata dal giovane d.s. è avanzata prepotentemente, ma la cifra che servirebbe a portarlo in terra partenopea non convince.

Napoli, per il post Di Lorenzo c’è Vanderson del Monaco

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe scelto Vanderson come sostituto dell’attuale capitano, Giovanni Di Lorenzo. Il d.s. Giovanni Manna ha individuato, in sinergia con Antonio Conte, la necessità di rinforzare le corsie esterne, in virtù del probabile passaggio alla difesa a tre.

Occorrono nuovi profili abili nel saper spingere con qualità e difendere con attenzione, motivo per il quale nel mirino degli azzurri è finito il giovane brasiliano, in forza al Monaco. L’operazione è complessa, perché il club del principato chiede 30 milioni per cedere il calciatore a titolo definitivo, ma la dirigenza partenopea lavora per provare a strappare uno sconto dai francesi, magari con l’inserimento di alcuni bonus.

Nell’annata appena conclusa, Vanderson ha disputato 23 partite tra Ligue 1 e coppa di Francia, mettendo a referto 3 gol e fornendo un assist. Un biglietto da visita niente male per il classe 2001, che ora sogna il trasferimento in una grande piazza, per continuare il proprio percorso di crescita.

Al neo direttore sportivo Manna piace tanto. Se dovessero crearsi i presupposti per abbassare le pretese per il cartellino, gli azzurri potrebbero presto affondare il colpo decisivo. Quel che è certo, è che dopo 5 stagioni e uno scudetto vinto con i partenopei, Di Lorenzo è pronto ad un’ultima grande avventura lontano da Napoli.