Buongiorno, il Napoli vuole abbassare il prezzo: offerti due calciatori al Torino

Antonio Conte vuole Alessandro Buongiorno, il Napoli può arrivare al granata con un compromesso: offerti due azzurri al Torino.

Alessandro Buongiorno è il primo obiettivo di mercato per la difesa azzurra: una richiesta esplicita di Conte che De Laurentiis ha il compito di accontentare. Il centrale granata potrebbe essere il giocatore più adatto a ricoprire un ruolo fondamentale nella difesa a 3 che il nuovo mister del Napoli cercherà di formare.

La dirigenza azzurra crede fortemente nel capitano del Torino per rimediare ai pasticci difensivi che lo scorso anno hanno condizionato il campionato del Napoli. Puntare su Natan è stata una scelta sbagliata poichè il brasiliano non sembrava essere ancora pronto per gestire i ritmi altissimi in Europa mentre Juan Jesus, Amir Rrahmani e Leo Ostigard hanno offerto prestazioni ricche di alti e bassi.

Alla luce di ciò, Manna avrebbe pensato di creare un vero e proprio compromesso per risparmiare l’intero saldo di un cartellino oneroso con l’aggiunta nella trattativa di due calciatori che sono esuberi sotto l’ombra del Vesuvio. Un’offerta che il Torino potrebbe seriamente valutare viste le statistiche dell’ultimo campionato: ottima difesa ma un attacco poco prolifico.

Un attaccante ed un difensore per l’acquisto di Buongiorno, ecco la strategia di Manna

Manna ha decido di accontentare il nuovo tecnico del Napoli. Il direttore sportivo ha deciso di adottare una nuova strategie date le richieste troppo alte da parte di Urbano Cairo, presidente del Torino. Le prime richieste si aggirerebbero intorno ai 45 milioni di euro e non di meno. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, il Napoli avrebbe, di conseguenza, deciso di offrire due contropartite al club granata.

I calciatori protagonisti di questa possibile operazione sono Giovanni Simeone e Leo Ostigard. L’attaccante argentino non è riuscito ad affermarsi nel corso di questa stagione molto problematica. Oltre al gol, trovato soltanto tre volte, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario per contribuire alla causa azzurra.

Anche Leo Ostigard, nonostante un buon inizio di stagione, ha perso sempre più terreno e nonostante non abbia commesso degli errori clamorosi, spesso e volentieri si è fatto trovare un po’ distratto e poco continuo. Le valutazioni di mercato dei calciatori sono rispettivamente di 10 e 8 milioni. Cifre che potrebbero accontentare in parte il Torino che avrebbe numericamente a disposizione un difensore ed un attaccante che potrebbe decisamente migliorare lo score stagionale del club granata.