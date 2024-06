Niente Nazionale per Politano: spunta la reazione dell’attaccante

In attesa di conoscere il suo futuro, Matteo Politano ha avuto una reazione molto netta quando Luciano Spalletti non l’ha convocato per il prossimo Europeo.

Dopo l’annuncio della settimana scorsa da parte di Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte ha finalmente iniziato la sua nuova avventura. Il tecnico pugliese, proprio nella mattinata di oggi, è atterrato a Capodichino per poi recarsi al Grand Hotel Parker. In giornata, poi, l’ex ct della Nazionale italiana si recherà con il suo staff a Castel Volturno.

La palla ora, quindi, passa al calciomercato. In attesa della conferenza stampa di presentazione come allenatore del Napoli, Antonio Conte sta provando a ‘dare una mano’ a Giovanni Manna in sede di mercato. Il tecnico, infatti, ha telefonato ad Alessandro Buongiorno del Torino per convincerlo a sposare la causa partenopea. Tuttavia, ovviamente l’ex allenatore di Juve ed Inter avrà ascoltato anche i big della rosa attuale. Tra questi bisogna sicuramente inserire anche Matteo Politano che, però, recentemente ha subito una brutta delusione, ovvero quella della mancata convocazione da parte di Luciano Spalletti per il prossimo Europeo.

Napoli, Matteo Politano non ha preso bene la mancata convocazione di Luciano Spalletti per il prossimo Europeo

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, infatti, all’attaccante esterno del Napoli non è andata giù la mancata chiamata da Luciano Spalletti, soprattutto dopo l’ottima stagione disputata con la maglia del team partenopeo. Matteo Politano, di fatto, è stato uno dei pochissimi calciatori azzurri che si sono salvati in una stagione davvero problematica e deludente.

L’ex calciatore di Sassuolo ed Inter, nelle 48 partite giocate quest’anno con il team campano, è riuscito sia a segnare ben 9 gol che a fornire 10 assist vincenti ai propri compagni. C’è da dire anche che tra Matteo Politano e Luciano Spalletti non c’è stato sempre un rapporto ‘lineare’, anzi. Anche a Napoli, infatti, i due hanno avuto qualche scontro nel corso dei due anni della gestione del tecnico azzurro.

Nel frattempo, su Matteo Politano ci sono anche delle indiscrezioni di mercato. Il calciatore del Napoli, infatti, sarebbe seguito anche dalla Roma guidata da Daniele De Rossi. Nelle prossime settimane, dunque, vedremo se l’esterno offensivo cambierà o meno squadra. Il tutto, ovviamente, dipenderà da Antonio Conte, il quale dovrà decidere se giocare con una prima punta e due esterni offensivi o con due trequartisti.