Ha detto NO a Conte, ha deciso di lasciare Napoli per andare alla Juve. La conferma da Sportitalia

Prosegue il braccio di ferro tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli. Le ultimissime sulla volontà del calciatore.

Sono giorni importanti per il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha chiesto espressamente la cessione alla società nei giorni scorsi, motivo per il quale si è innalzato un polverone senza precedenti. Tramite il proprio entourage, il calciatore ha fatto sapere che ritiene del tutto concluso il percorso in Campania, non a caso starebbe già cercando una nuova destinazione. Quest’ultima è già chiara: Torino, ovviamente sponda Juventus.

I contatti tra la società bianconera e il calciatore sono stati concreti fin dall’inizio, motivo per il quale la trattativa appare ben imbastita. A facilitare il tutto, con ogni probabilità, è stato il rapporto con Cristiano Giuntoli che stravede per le qualità del difensore azzurro. Nonostante ci siano altri club sulle tracce del giocatore, al momento la Juventus appare nettamente in vantaggio. A tal proposito, Michele Criscitiello ha analizzato la situazione negli ultimi minuti.

Criscitiello: “Di Lorenzo vuole solo la Juventus. Ha già parlato con Conte”

Con ogni probabilità, il futuro di Giovanni Di Lorenzo sarà lontano da Napoli. Quella tra il calciatore e il club azzurro appare una frattura insanabile, motivo per il quale si starebbe già lavorando al futuro. Negli ultimi minuti, Michele Criscitiello tramite il proprio profilo “X” ha analizzato la situazione legata al capitano partenopeo. Di seguito le sue parole.

Venerdì Conte ha chiamato Di Lorenzo. “Riparto da te e devi restare a Napoli. Devono passare sul mio corpo per cederti”. Il capitano ha però ringraziato il mister con una risposta secca. “Voglio andare alla Juventus e ho già informato la società”.

L’esclusiva lanciata dal noto giornalista sottolinea ancora una volta la volontà del capitano azzurro. Da diverse settimane, il capitano considera chiusa la propria esperienza in Campania e l’ha fatto capire. Le parole di Mario Giuffredi son sembrate fin dall’inizio troppo “decise”, motivo per il quale l’unica strada da percorrere è quella legata alla cessione.

La trattativa con il club bianconero non sarà di certo semplice. Infatti, nonostante la volontà del calciatore, il presidente Aurelio De Laurentiis non svenderà un proprio giocatore. La richiesta si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma è altamente possibile che si arrivi ad un accordo nel minor tempo possibile. Le prossime settimane saranno quindi cruciali per capire la fattibilità dell’operazione e indirizzarla in una direzione o nell’altra in vista delle prossime stagioni.