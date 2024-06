Futuro Di Lorenzo, nuova stoccata da Giuffredi: coinvolto Conte

Nuove notizie sull’incontro tra il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo con il suo agente.

Soltanto un anno fa il capitano del Napoli alzava la coppa al cielo, segno che Napoli ce l’aveva fatta e che anche lui stesso a seguito di una gavetta esemplare, aveva raggiunto l’apice della sua carriera dopo la vittoria di Euro 2020 con l’Italia. Nel giro di una stagione, dopo 3 allenatori diversi, il destino tra Di Lorenzo ed il Napoli sembra ormai scritto, tra l’incredulità generale.

I fischi dopo la sua sostituzione durante Napoli-Lecce hanno alimentato un’atmosfera già pesante. La telenovela che in questo momento sta vedendo protagonisti Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli non sembra aver fine. Il capitano degli azzurri è ormai sicuro: la decisione di voler lasciare Napoli è definitiva e nient’altro gli farà cambiare idea.

Non ci sarà nessun incontro: Di Lorenzo ha deciso il suo futuro

L’incontro tra il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte supportato dal direttore sportivo Giovanni Manna e Giovanni Di Lorenzo insieme al suo agente Mario Giuffredi, non ci sarà. Se n’era vociferato nei giorni scorsi ma la posizione del difensore sembra inamovibile.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, infatti, le priorità della società alla luce del muro che si è alzato tra calciatore e club, sono diventate altre: cercare di costruire a Conte una squadra quanto più solida possibile per garantirgli una base su cui lavorare. Tra i principali obiettivi rimangono risonanti i profili riguardanti un esterno ed un difensore.

Per quanto riguarda l’esterno, Antonio Conte avrebbe espresso la propria preferenza per Vanderson, calciatore brasiliano classe 2001 oltre che per Federico Chiesa, sempre più in uscita dalla Juventus. Sullo sfondo c’è Bellanova del Torino. I centrali su cui il Napoli punta decisamente dovrebbero essere Alessandro Buongiorno, la cui trattativa, secondo Rai, è molto complessa e Mario Hermoso, più semplice da gestire dato il contratto in scadenza.

Novità anche sul fronte Kvaratskhelia: a detta dell’esperto, il suo contratto verrà rinnovato quasi certamente, con l’inserimento anche di una clausola rescissoria stile-Osimhen ed un ingaggio pari a 5 milioni di euro a stagione. Antonio Conte, entusiasta della sua permanenza, volerà anche in Germania per incontrarlo personalmente, prima ancora di poterlo avere in ritiro con il Napoli. Smentite, invece, le voci riguardanti l’acquisto di un altro centrocampista centrale. Va quindi formandosi lentamente la nuova squadra formata dal tecnico salentino, fra probabili addii e permanenze.