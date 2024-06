PSG su Osimhen, blitz di ADL a Parigi: si parlerà anche di Kvara

Il Napoli pianifica le entrate e le uscite da concretizzare nel mercato estivo. Il presidente De Laurentiis si è attivato in prima persona per smuovere la questione Osimhen

La stagione sportiva per i club si è da poco conclusa, ed ora è tempo di lasciar spazio alle Nazionali, che saranno impegnate a breve per i campionati Europei di calcio. Ciò nonostante, il Napoli continua a lavorare in maniera serrata per programmare al meglio il prossimo anno. Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, bisognerà intervenire sul mercato sia entrata che in uscita. Il reparto che subirà la modifica più importante sarà senza dubbio l’attacco, orfano (quasi sicuramente) di Victor Osimhen, ormai pronto a lasciare i partenopei. Il club più vicino a tesserarlo è il Paris Saint-Germain, che negli ultimi giorni al patron Aurelio De Laurentiis ha chiesto anche Khvicha Kvaratskhelia. Il numero uno azzurro, stando alle notizie di giornata, sarebbe pronto a incontrare la dirigenza parigina.

Napoli, De Laurentiis in volo verso Parigi per definire l’affare Osimhen con il PSG

Il Napoli si sta attivando per cedere Victor Osimhen. I soldi della clausola, infatti, serviranno per finanziare gran parte del mercato azzurro, che mira a consegnare ad Antonio Conte una squadra competitiva.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il numero uno partenopeo, nelle ultime ore, sarebbe partito verso Parigi, con l’intenzione di definire la cessione del bomber nigeriano, e non solo:

Bisogna mettere fretta a Osimhen. Ecco, il Napoli vola a Parigi, un blitz per provare a chiudere con il Psg e spingere il nigeriano a trasferirsi sotto le luci della Ville Lumiere senza attendere le sirene della Premier. Che sono ancora timide: Chelsea, Manchester United e – soprattutto – Arsenal lo hanno sondato, sedotto e parzialmente abbandonato. Solo Nasser Al-Khelaïfi è pronto a sborsare 120 milioni di euro. Magari con la promessa di una opzione per Kvara nell’estate 2025. Il blitz di De Laurentiis serve anche a frenare l’assalto del Psg al georgiano ed evitare fanta-offerte che possano turbare la sua permanenza a Napoli. Tutto d’un tratto, dunque, le due trame di mercato si intreccia e si ingarbugliano tra di loro: di sicuro, ormai l’ex capocannoniere della Serie A si trova in una situazione assai scomoda.

Cedere Osimhen, con la promessa di rimandare i discorsi per Kvaratskhelia all’estate 2025, questa l’idea del presidente De Laurentiis, che ha la necessità di concretizzare la cessione del bomber nigeriano, e blindare l’ala georgiana per un altro anno, prima di ridiscutere i termini di un’eventuale permanenza. Antonio Conte rimane in attesa di sviluppi, perché la sua squadra ha bisogno di scegliere, quanto prima, il prossimo numero nove.