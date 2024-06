Napoli, stagione da incubo: quattro azzurri fra i maggiori flop della Serie A

Brutte notizie in casa Napoli: arriva l’ennesimo dato che certifica la deludente stagione appena trascorsa dagli azzurri.

La stagione appena conclusa dal Napoli è la peggiore da quando la squadra di Aurelio De Laurentiis lotta per un posto in Europa. Gli azzurri, con il tricolore sul petto, non sono riusciti nè a riconfermarsi nè a centrare l’obiettivo minimo della stagione: la qualificazione ad una competizione europea.

Il decimo posto in classifica ha deluso tutto il popolo partenopeo che non ha potuto godersi le gesta dei propri beniamini neanche in Champions League oltre che in Coppa Italia in cui il Napoli è uscito agli ottavi di finale per merito del retrocesso Frosinone (0-4) di Eusebio Di Francesco.

Il club azzurro, d’altro canto, ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen tra Coppa d’Africa e piccoli vari infortuni e di Piotr Zielinski che nonostante sia stato tormentato anche lui da qualche stop di troppo, è stato escluso dalla lista Champions in vista dell’ottavo di finale contro il Barcellona e da lì in poi non è riuscito più ad essere realmente decisivo con la maglia partenopea. Il polacco si unirà all’Inter dopo la conclusione del suo rapporto con il Napoli, in programma il prossimo 30 giugno.

Calata la valutazione di mercato, ecco i 4 calciatori del Napoli penalizzati

Alla luce di quanto fatto nel corso della stagione, Victor Osimhen, nonostante i 15 centri in Serie A, ha subìto un calo di valutazione di mercato: dai 120 ai 100 milioni di euro. Una dinamica da non sottovalutare in vista della probabile cessione che lo coinvolgerà da vicino in questa finestra di mercato estiva.

Zielinski è passato dal valere 35 milioni a 22 con il discorso anagrafico che comincia a pesare sul suo conto. Il centrocampista è pronto a tornare nella miglior condizione psico fisica nella sua nuova avventura a Milano, sponda nerazzurra dove arriverà a parametro zero. Inoltre, anche la difesa ha condizionato il campionato degli azzurri: 48 gol subìti contro i 28 dell’anno precedente.

A subire un calo di valore di mercato è stato Amir Rrahmani, col vizio del gol quest’anno ma poco incisivo nella retroguardia azzurra, soprattutto nel gioco aereo. L’ex Hellas Verona adesso vale 15 milioni, 10 in meno rispetto all’inizio della scorsa stagione. Giovanni Di Lorenzo, prossimo alla cessione salvo intervento di Conte, ha un cartellino che vale soltanto 15 milioni, anche lui 10 in meno rispetto alla passata annata calcistica.