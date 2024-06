Futuro Caprile, due club lo vogliono: De Laurentiis e Manna ormai hanno deciso

Sul futuro di Elia Caprile, tornato al Napoli dal prestito all’Empoli, ci sono da registrare delle importanti novità.

Nel Napoli, di fatto, ci saranno tantissimi cambiamenti rispetto alla stagione conclusasi due settimane fa con il pareggio rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce già salvo di Luca Gotti. Per il momento, considerando solo quelle ufficiale, bisogna segnalare l’ingaggio di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e quello di Antonio Conte come nuovo allenatore.

Proprio il tecnico pugliese, di fatto, potrebbe portare con sé un altro cambiamento, ovvero quello del modulo. Molto probabilmente, infatti, Antonio Conte farà giocare il suo Napoli con una difesa a tre. Con questa scelta tattica, dunque, il club partenopeo ha l’obbligo di prendere più di un difensore. Tuttavia, in attesa degli arrivi dei nuovi centrali, in casa partenopea ci sono delle novità su un calciatore che sta per tornare da un prestito, ovvero Elia Caprile.

Due squadre interessate a Caprile, ma il Napoli non vuole cederlo: le ultime

Come scritto su X da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto delle dinamiche di calciomercato estivo, ci sono ben due squadre sull’estremo difensore che ha appena raggiunto una salvezza storica con l’Empoli di Davide Nicola. Ma il Napoli ha l’intenzione di non cedere Elia Caprile in questa campagna acquisti estiva.

Secondo il giornalista, infatti, il club partenopeo ha deciso che l’ex calciatore del Bari si giocherà con Alex Meret il posto da titolare nella squadra di Antonio Conte. Nel frattempo, anche lo stesso Elia Caprile aveva parlato nei giorni scorsi a ‘Sportweek’ di un suo possibile approdo al Napoli: “Arrivare in azzurro sarebbe il coronamento di un sogno sia per me da calciatore che per mio padre da tifoso. Ma pure mamma, che è originaria di Verona, afferma di voler vivere a Napoli”.

Elia Caprile, dopo le esperienze di Bari ed Empoli, l’anno prossimo sarà a disposizione di Antonio Conte per giocarsi il posto da titolare con Alex Meret. C’è da dire che, ovviamente, quest’ultimo partirà sicuramente davanti, visto sia la sua esperienza che, soprattutto, il fatto di essere il portiere dello scudetto vinto dal Napoli l’anno scorso con Luciano Spalletti in panchina.

Per la difendere la porta del guidato da Antonio Conte, visto che Caprile era di proprietà del Napoli, Aurelio De Laurentiis non dovrà investire dei milioni di euro, i quali saranno spesi per la difesa e per i sostituti di Piotr Zielinski e Victor Osimhen.