Affare Hermoso, allarme per il Napoli: contatto con due big

Tra i profili cercati dal Napoli per rafforzare la propria difesa c’è sicuramente lo spagnolo Mario Hermoso, ma sul centrale c’è anche un allarme da segnalare.

Dopo l’annuncio di Antonio Conte come nuova guida tecnica azzurra, il Napoli è alle prese con le trattative di calciomercato di questa sessione estiva di campagna acquisti. Il club partenopeo, vista la stagione deludente appena terminata, ha tutta l’intenzione di compiere dei profondi cambiamenti nel proprio parco giocatori. Il primo, di fatto, è quello che riguarderà l’attaccante centrale.

Victor Osimhen, considerando la clausola di 130 milioni di euro inserita nel suo ultimo rinnovo contrattuale con il Napoli, lascerà quasi sicuramente il team partenopeo (su di lui ci sono PSG ed Arsenal). Altri cambiamenti tra le fila azzurre avverranno certamente nel reparto arretrato. Tra i nomi più accostati in questi ultimi giorni alla squadra di Antonio Conte c’è quello di Mario Hermoso. Proprio su quest’ultimo, di fatto, ci sono degli importanti aggiornamenti.

Mercato Napoli, Hermoso seguito anche dalla Juve e dal Besiktas: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano de ‘Il Mattino’, infatti, il Napoli dovrà battere una forte concorrenza per arrivare ad ingaggiare Mario Hermoso, ovvero quella della Juventus di Giuntoli e quella del Besiktas. Il difensore spagnolo, visto che non rinnoverà il contratto con l’Atletico Madrid, è pronto a trasferirsi da parametro zero e, dunque, è tra le occasioni più appetibili in questa sessione di calciomercato.

Il Napoli, proprio a causa di questa folta concorrenza, proverà ad accelerare nei prossimi giorni con l’entourage del calciatore. Mario Hermoso, di fatto, sarebbe un gran colpo per il reparto difensivo di Antonio Conte, vista la sua grande esperienza (ben 171 presenze con la maglia dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, dove ha vinto anche una Liga) e la possiibilità di non pagare il suo cartellino.

Mario Hermoso, dunque, andrebbe a rafforzare un reparto che l’anno scorso ha sofferto davvero troppo. Il Napoli, oltre al difensore centrale spagnolo, sta cercando di prendere anche Alessandro Buongiorno del Torino. Anzi, il capitale del team granata è il primo obiettivo di Antonio Conte per la sua difesa.

Il tecnico pugliese avrebbe anche telefonato allo stesso Alessandro Buongiorno per convincerlo a sposare la causa partenopea. I contatti proseguono, ma poi bisognerà convincere Urbano Cairo ad abbassare le sue pretese. Il patron del Torino, infatti, vuole ben 40 milioni di euro per cedere le prestazioni del suo giocatore.