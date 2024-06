Addio Kvaratskhelia e Di Lorenzo? Salvatore Esposito spiazza tutti: le parole

Il calciomercato del Napoli può portare grosse sorprese nel futuro di alcuni big: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro.

La presenza di Antonio Conte è stata decisiva per dare nuovamente un volto importante a questa squadra, adesso bisognerà trattenere i profili giusti e comprare nuovi calciatori che siano in grado di dare un apporto al club partenopeo. Ma ci sono anche possibilità di addii importanti, soprattutto per quei calciatori che non si sentono più totalmente legati al club azzurro.

Salvatore Esposito, noto attore napoletano, protagonista della serie estremamente famosa e amata Gomorra, ha parlato del futuro dei top player azzurri, con uno sguardo al futuro con Antonio Conte come prossimo “condottiero” dei partenopei.

Salvatore Esposito: “Di Lorenzo? Ce ne faremo una ragione…”

L’attore di Gomorra ha dat0 un’opinione personale sul futuro del Napoli e sull’importanza di Conte, affermando che non è facile ripartire da zero, ma probabilmente se la scorsa annata non fosse stata così fallimentare il club azzurro non sarebbe riuscito a costruire questa dirigenza con a capo un allenatore come Antonio Conte. Su De Laurentiis:

“E credo che questo sia il più grande upgrade che De Laurentiis abbia fatto nei suoi primi vent’anni da presidente del Napoli”.

Il possibile addio di Giovanni Di Lorenzo e la situazione di Kvaratskhelia saranno fondamentali per capire come andrà costruito il nuovo progetto. Per l’attuale capitano sembrano esserci poche chance di permanenza, ma se si è dimostrato deluso sarà difficile ripristinare i rapporti, l’unica speranza rimane Conte che potrebbe far cambiare idea al calciatore. Ecco quanto detto in seguito:

“Detto questo, se le strade dovessero dividersi, è stato un grande capitano, ma ce ne faremo una ragione“.



Per il numero 77 del Napoli la situazione è ben diversa: per Salvatore Esposito il calciatore non è incedibile anche se rappresenta un profilo importantissimo per la squadra, se nel caso dovessero arrivare offerte sui 110 milioni ci sarebbe poco da fare, non bisognerà fare altro che dare fiducia a Conte e allo scouting per colmare il vuoto lasciato.

“Ma se pensiamo che con l’uscita sua e di Osimhen arriverebbero più di 230 milioni di euro. Altroché squadra, altroché giocatori…” .

Per l’attore di Gomorra, Antonio Conte non è l’uomo giusto: è l’unico uomo che sarà in grado di cancellare i brutti ricordi della scorsa stagione perché con la sua mentalità da condottiero potrà portare il Napoli nuovamente nelle zone alte della classifica. Ma come può ripartire subito? Con una campagna acquisti adeguata il club partenopeo potrà immediatamente combattere per i primi posti. Ecco quanto affermato: