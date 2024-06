Lukaku, il Chelsea non ci sta: la contromossa complica i piani del Napoli

Romelu Lukaku è il prescelto di Antonio Conte: l’affare con il Chelsea non è però semplice, anzi sembra essersi complicato.

Romelu Lukaku è l’attaccante che Antonio Conte ha richiesto al Napoli. Tra “Big Rom” e il leccese c’è da sempre un rapporto speciale, culminato con lo scudetto vinto nel 2021, quando il belga trascinò l’Inter a suon di goal alla conquista del campionato.

Una stagione da vero top player, che valse la chiamata del Chelsea, pronto a sborsare circa 100 milioni per lui. Lo stesso Lukaku, negli ultimi giorni, ha confermato quanto il feeling con Conte sia profondo, dichiarando: “Miglior allenatore avuto in carriera? Antonio Conte”. Il Chelsea, però, continua a battere cassa e a respingere i tentativi da parte degli azzurri di accaparrarselo in prestito.

Lukaku – Napoli, la trattativa pare essersi complicata: le ultime da Londra

Insomma, se il Napoli vendesse Victor Osimhen, non ci sarebbero dubbi sull’eventuale sostituto. Ad oggi, però, il futuro del nigeriano è ancora da definire, con nessun club mostratosi pronto a pagare la clausola da 130 milioni presente nel suo contratto. Un ritardo che ha messo in standby le operazioni in casa Napoli, compresa quella riguardante Lukaku.

Ad oggi, infatti, Aurelio De Laurentiis non potrebbe che prendere in prestito il calciatore, come confermato da Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato. Un prestito che non convince il Chelsea, che deve invece necessariamente per questioni di bilancio, liberarsi del calciatore entro il 30 giugno, tra circa 20 giorni. La cifra posta come richiesta è di 38 milioni di sterline, una cifra importante ma non paragonabile all’investimento effettuato dagli stessi blues tre anni fa.

Visti i ritardi con il Napoli, però, il Chelsea si sarebbe deciso secondo Romano a valutare le altre opzioni, comprese quelle arabe. Lo stesso Lukaku, che avrebbe messo in cima ai propri pensieri il Napoli, smosso dal fattore Conte, non aveva chiuso la porta alla Saudi League nelle sue ultime interviste, parlando di un campionato in sviluppo e che gli permetterebbe di crescere ancora. Insomma, una situazione da monitorare con attenzione, con il Napoli che si potrebbe trovare costretto a virare su qualche altro bomber. Di seguito, il tweet di Romano:

🚨🔵 Understand Chelsea made clear their stance to Napoli about Romelu Lukaku: no plans for loan move. Chelsea insist on £38m exit clause, believing only way for Napoli would be to proceed if they sell Osimhen.#CFC also ready to look at other clubs’ interest including Saudi. pic.twitter.com/LoLzETMTTz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024

I nomi sono sempre i soliti: da Dovbyk, sorpresa del Girona, sino a Gimenez del Feyenoord, passando per il “sempreverde” David, ormai in orbita azzurra da ben die estati. Bisognerà però attendere, in primis la definizione del futuro del sopracitato Osimhen, vero e proprio snodo del mercato estivo 2024.