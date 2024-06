Futuro Osimhen, accordo ad un passo: c’è l’incontro con De Laurentiis

In arrivo importanti novità per il futuro del centravanti nigeriano, adesso la cessione del bomber è davvero vicina.

La stagione 2024/2025 si fa sempre più vicina, in casa Napoli c’è tanta voglia di conoscere la nuova formazione guidata da Antonio Conte. Il tecnico salentino ha donato grande entusiasmo alla piazza napoletana, aspetto da non sottovalutare dopo la disastrosa annata conclusa in decima posizione. Adesso i tifosi si aspettano grandi colpi dal direttore sportivo Giovanni Manna, l’ex Juventus è pronto a collaborare in piena sinergia con l’allenatore leccese.

Tra i nodi da sciogliere ci sarà, sicuramente, la scelta del nuovo attaccante che rimpiazzerà Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è sul piede di partenza, si aspetta un club che paghi la clausola rescissoria. Attenzione perché proprio nelle ultime ore si è fatto vivo il Paris Saint Germain, i francesi puntano forte sul centravanti africano e la trattativa è pronta a decollare.

Napoli, ADL incontra il PSG: fissata la deadline

Victor Osimhen è vicino al PSG. Come riportato dall’edizione odierna del Mattino, il patron azzurro è in contatto con i vertici del Paris nella speranza di garantire il salto di qualità al classe ’98. Il verdetto definitivo arriverà entro due settimane, ma il centravanti non è mai stato così vicino ai parigini che, tuttavia, dovranno sborsare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Al Khelaifi ha prontamente bruciato la concorrenza della Premier League – Arsenal, Chelsea e Manchester United che sembravano essere in vantaggio – ed è intenzionato a rimpiazzare Kylian Mbappé con il campione nigeriano, il numero uno del PSG punta forte sui contatti idilliaci con il presidente del Napoli.

Restano comunque vive le ipotesi che porterebbero l’attaccante in Inghilterra, il club azzurro spera ancora in un maxi scambio Osi – Lukaku con i blues. Antonio Conte ha tanta voglia di rabbracciare il proprio pupillo, i due hanno fatto faville ai tempi dell’Inter. Tuttavia bisognerà prima cedere la punta che per quattro stagioni ha regalato gioie immense al popolo napoletano, Osimhen è scolpito nel cuore di tutti i tifosi nonostante qualche vicenda poco gradita. Il forte interesse dei francesi è una boccata d’ossigeno per la dirigenza partenopea, nei programmi del Napoli la cifra della clausola sarà riversata per costruire buona parte della nuova rosa da affidare al tecnico pugliese. Il tempo è l’unico ostacolo dei campani che sperano di velocizzare la trattativa, Manna è chiamato a compiere un grande lavoro.