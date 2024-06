Conte vuole solo Chiesa! Pedullà svela la mossa del tecnico: come ha superato De Rossi

Tiene banco il futuro di Federico Chiesa alla Juventus. L’esterno italiano è nel mirino del Napoli di De Laurentiis.

Sono ore calde in casa Napoli per il futuro del club. Dopo l’annuncio ufficiale legato ad Antonio Conte, la società azzurra si è fiondata sul mercato e starebbe provando a costruire una squadra all’altezza. Le prestazioni intraviste negli ultimi mesi, non sono state “adeguate”, motivo per il quale a Castel Volturno potrebbe concretizzarsi una vera e propria rivoluzione. Uno dei reparti che subirà più modifiche è senza dubbio l’attacco, il quale con ogni probabilità sarà orfano di Victor Osimhen.

Proprio da qui, nasce la necessità di individuare un profilo “giusto” da cui ripartire. La società ha blindato Kvaratskhelia, ma Antonio Conte potrebbe richiedere l’acquisto di un’altra ala esterna. Il primo profilo nel mirino sarebbe quello di Federico Chiesa, ormai sempre più lontano dal rinnovo con la Juventus. Nelle ultime ore, la situazione è diventata molto calda a causa dell’atteggiamento del giocatore.

Chiesa apre al Napoli grazie a Conte: le ultime sull’affare

Federico Chiesa e la Juventus sono ormai pronti a dirsi addio dopo la scadenza del contratto. Quest’ultimo cesserà di esistere tra un anno, ed al momento non ci sono margini per arrivare al rinnovo. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, l’esterno italiano sarebbe entrato di diritto nelle preferenze di Antonio Conte. Quest’ultimo stravede per le qualità dell’ex Fiorentina, motivo per il quale il calciatore stesso starebbe valutando con attenzione un possibile trasferimento in Campania. Va ricordato che sulle sue tracce c’è anche la Roma, la quale però appare al momento defilata.

Ad indirizzare la trattativa sarà certamente la volontà del calciatore. Quest’ultimo è molto legato alla Juventus, ma a Torino non è più una pedina inamovibile. Un altro tassello da analizzare è l’interesse del club bianconero nei confronti di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è deciso a lasciare il club, motivo per il quale potrebbe prendere vita anche una sorta di scambio. Al momento, si tratta di una semplicissima ipotesi che però favorirebbe entrambe le compagini.

L’ultima parola spetterà poi anche ad Antonio Conte, il quale ha “blindato” il terzino azzurro. Ciò nonostante, però, l’ex Empoli appare ormai convinto della propria decisione e starebbe già lavorando assieme al suo entourage per trovare una nuova sistemazione adeguata in vista delle prossime stagioni.