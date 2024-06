Calzona ancora in Serie A, contatti per la firma immediata: ecco dove

L’ex tecnico azzurro potrebbe ritornare ad allenare nel campionato italiano, svelata la squadra interessata.

La nuova stagione si fa sempre più vicina, c’è tanta attesa per il nuovo Napoli guidato da mister Antonio Conte. L’allenatore leccese ha riacceso il lume della speranza nel cuore dei tifosi partenopei, reduci da una stagione nefasta. Tra gli artefici del recente pessimo andamento degli azzurri c’è senza dubbio mister Calzona, chiamato da De Laurentiis per il post Mazzarri. Attenzione, però, perché nonostante l’esperienza negativa c’è un club di Serie A interessato al CT della Slovacchia: scenario a sorpresa.

Cagliari su Calzona, arriva la risposta del tecnico

In seguito alla deludente esperienza sulla panchina azzurra, Ciccio Calzona potrebbe ritornare ad allenare in Serie A, al Cagliari. I sardi, come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, avrebbero avviato i primi contatti con il tecnico – che ritornerebbe in Sardegna dopo l’esperienza da vice di Di Francesco. Tuttavia il Commissario della Slovacchia avrebbe deciso di dare priorità agli imminenti Europei 2024 di scena in Germania. Saranno dunque da attendere nuovi sviluppi della vicenda e, soprattutto, le intenzioni del Cagliari che non potrà aspettare a lungo il sostituto di Ranieri.

Calzona è stato tra gli uomini più discussi delle ultime settimane, lascia ancora parlare la sostituzione di Di Lorenzo nell’ultima sfida di campionato. Le strade dell’ex collaboratore di Sarri e il Napoli potrebbero nuovamente incrociarsi, in occasione del doppio confronto di campionato con i rossoblù.