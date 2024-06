Ultim’ora su Chiesa, c’è una novità su Napoli e Roma: l’annuncio

In arrivo importanti notizie sull’esterno d’attacco bianconero, oggetto del desiderio della società azzurra: i tifosi esultano.

Il Napoli targato 2024/2025 inizia a prendere forma, gli azzurri hanno appena messo a segno il primo, fondamentale, colpo della stagione. In seguito al grandissimo flop della passata annata, il patron Aurelio De Laurentiis si è infatti fiondato su Antonio Conte, nel tentativo di risollevare la formazione partenopea. I tifosi hanno accolto con grandissimo entusiasmo l’arrivo dell’ex Inter e Juventus, considerato il profilo migliore su cui puntare. D’altra parte, ci sarà da regalare acquisti di elevato spessore al tecnico salentino e Federico Chiesa è un nome all’altezza: l’esterno offensivo bianconero negli ultimi giorni è stato frequentemente accostato alla società partenopea, chiamata a fronteggiare la concorrenza. Proprio sull’attaccante e sul probabile approdo alla Roma, club a lui interessato, arrivano interessanti notizie.

Napoli, strada spianata per Chiesa: la Roma raffredda la pista

Federico Chiesa potrebbe essere tra i primi colpi del nuovo Napoli, come confermato dalla notizia dell’ultim’ora. Sull’ala juventina, infatti, come svelato da Matteo Moretto su X, non ci sarebbe più la Roma che avrebbe deciso di puntare su profili con differenti caratteristiche. Aumentano, dunque, le possibilità di vedere l’ex Fiorentina in maglia azzurra, Chiesa potrebbe essere fortemente corteggiato dai partenopei – con l’aiuto di Conte – e giungere definitivamente alle pendici del Vesuvio. Saranno fondamentali i prossimi giorni in cui la dirigenza napoletana dovrà intavolare i primi discorsi con il procuratore del giocatore e, in un secondo momento, con la Juventus. Si intensifica, dunque, l’asse di mercato con la Vecchia Signora che potrebbe regalare una grande gioia ai tifosi partenopei.

L’eventuale arrivo di Chiesa sarebbe accolto con enorme gioia dal popolo di fede azzurra, l’esterno potrebbe esprimersi al meglio nel 3-4-3 di Antonio Conte, provando a raggiungere l’apice della carriera. Il matrimonio tra il classe ’97 e il Napoli non è affatto da sottovalutare, gli azzurri sembrano essere intenzionati a conquistare il titolo da re del mercato. D’altronde si tratterebbe di una delle poche vie percorribili per provare a cancellare il nefasto percorso della conclusa annata, i partenopei sono chiamati a esprimere nuovamente le proprie qualità. I presupposti ci sono, i tifosi sono tornati a respirare un’aria di forte fiducia e c’è tanta voglia di veder scendere in campo il nuovo Napoli di Antonio Conte. Con un Federico Chiesa in più sul versante destro, l’ottimismo sarebbe decisamente più elevato: il popolo napoletano spera di strappare il campione agli acerrimi rivali.