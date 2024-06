Cajuste spinge il nuovo attaccante al Napoli: “Perfetto per noi”

Il centrocampista azzurro prova a servire un assist alla società partenopea, il giudizio sul centravanti non lascia alcun dubbio.

Il Napoli si appresta a entrare nel vivo del calciomercato, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte gli azzurri sono pronti a ritoccare la rosa. Giovanni Manna è intenzionato a regalare grandi colpi ai tifosi partenopei, il ds ha avviato splendidamente la propria avventura nel capoluogo campano. Tra le priorità dell’ex Juventus vi è la ricerca del nuovo attaccante, chiamato a sopperire alla partenza di Victor Osimhen: il nigeriano, infatti, ha concluso la propria esperienza all’ombra del Vesuvio ed è in attesa di un top club che paghi la clausola. Tuttavia l’incertezza sul nuovo bomber regna sovrana, ma attenzione perché l’assist decisivo potrebbe arrivare direttamente da Jens Cajuste. Il centrocampista si è reso autore di un giudizio netto nei confronti di un connazionale accostato agli azzurri, i tifosi sognano in grande.

Napoli, Cajuste suggerisce Gyokeres per il post Osimhen

Victor Osimhen potrebbe essere rimpiazzato da un – quasi – omonimo, vale a dire Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese è stato spesso avvicinato al club campano che è alla ricerca di un profilo che si sposi alla perfezione con il nuovo progetto tecnico. Proprio sull’adattabilità dell’attaccante dello Sporting Lisbona si è espresso Jens Cajuste, compagno di nazionale. Di seguito quanto affermato ai microfoni del media svedese Fotbolskanalen:

“Gyokeres accostato al Napoli? Viktor ha tutte le caratteristiche e le qualità per giocare nel Napoli, sarebbe assolutamente adatto alla squadra”.

Questo il commento del centrocampista ex Reims che sta facendo sognare tutti i tifosi partenopei. Gyokeres è tra i migliori attaccanti presenti sul mercato, le sue doti si sposerebbero alla perfezione con la filosofia di gioco proposta da Antonio Conte. Tuttavia, per convincere lo Sporting Lisbona a lasciar andare il bomberissimo ci sarà bisogno di sborsare ben 100 milioni di euro, valore della clausola rescissoria. L’attaccante fa gola alle big del pianeta europeo, tra le destinazioni più probabili c’è senza dubbio la Premier League. D’altra parte, dal lato Napoli si spera nel clamoroso colpo che farebbe esplodere di gioia la piazza partenopea. Con Gyokeres al centro dell’attacco, il nuovo Napoli di Conte punterebbe fortemente a conquistare il quarto scudetto della propria storia. Una piccola speranza è data da Cajuste, il connazionale potrebbe risultare importante nel tentativo di convincere il rapace d’area. Da Victor a Viktor, da una maschera all’altra, Napoli sogna in grande.