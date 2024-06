Lozano lascia il PSV e cambia squadra, esulta De Laurentiis: il motivo

Il calciomercato sta entrando subito nel vivo, l’ex Napoli Hirving Lozano sta per essere ceduto dal PSV, la notizia fa esultare De Laurentiis per un motivo.

Inizia la nuova era in casa Napoli, quella targata Antonio Conte. Il tecnico è stato ufficializzato oggi come nuovo allenatore dei partenopei e adesso si lavorerà intensamente per costruire una squadra all’altezza delle aspettative del mister, ma anche della stessa tifoserie, vogliosa di tornare a lottare per traguardi importanti. Pertanto saranno fondamentali gli investimenti che la società intenderà effettuare.

Ricordiamo che, per la prima volta dopo 14 anni consecutivi, il Napoli non parteciperà alle competizioni europee, dunque avrà meno introiti da poter investire. Ciò vuole dire che De Laurentiis dovrà trovare i fondi necessari dalle riserve rimaste in cassa, oppure dalle cessioni dei calciatori attualmente in rosa.

Hirving Lozano passa dal PSV al San Diego per 15 milioni, al Napoli va una percentuale sulla rivendita

A sorpresa, però, il Napoli potrebbe trovarsi con un altro piccolo gruzzoletto in cassa, tutto grazie a Hirving Lozano. Già, l’attaccante messicano – riporta tuttomercatoweb.com – sta per lasciare il PSV Eindhoven, club al quale era stato ceduto la scorsa estate proprio dagli azzurri, per raggiungere il San Diego, club che milita in MLS. Fin qui nulla di strano, ma la particolarità sta nel fatto che i partenopei si erano riservati una percentuale di rivendita nella trattativa che portò il messicano al PSV.

Il Napoli l’aveva ceduto per 12,2 milioni di euro, più il 15% sulla rivendita del giocatore. Ebbene, dopo una sola stagione e aver vinto il titolo in Eredivise con 6 gol e 3 assist in 24 presenze, il PSV sta per rivendere Lozano per circa 15 milioni di euro, una cifra che permetterà anche al club olandese di piazzare una piccola plusvalenza a bilancio. Come dicevamo, l’operazione farà contento anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che grazie a questa operazione riuscirà ad ottenere altri 2 milioni di euro.

Per Lozano si apre così un nuovo capitolo della propria vita professionale. Il San Diego – nuova franchigia che si prepara ad effettuare l’esordio assoluto in MLS – gli ha offerto un contratto di quattro anni con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, cosa che lo renderà, presumibilmente, il giocatore più pagato della rosa. Una svolta anche per tutta la famiglia Lozano: giocare in America – e ricevere la green card per lui e la famiglia – è una sorta di sogno per qualsiasi giocatore messicano.