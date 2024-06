ESCLUSIVA- Politano, addio possibile: contatto con un allenatore di Serie A

L’addio di Matteo Politano è un’ipotesi concreta: spunta un primo contatto con un top club della nostra Serie A.

La giornata di oggi ha visto l’arrivo della tanto attesa ufficialità della firma di Antonio Conte. Il tecnico, inseguito per mesi dal presidente De Laurentiis, è stato annunciato quest’oggi dopo la sua firma a Roma, facendo esplodere l’entusiasmo di tutti i tifosi del Napoli.

Diventa, così, già tempo di pianificare il prossimo calciomercato, fra addi, permanenze e nuovi possibili arrivi. Rientra nel primo gruppo, con tutta probabilità Victor Osimhen, per cui l’ipotesi più concreta è quella di una cessione verso un club di Premier League. Da snodare anche la questione riguardante Giovanni Di Lorenzo e la richiesta d’addio effettuata nei confronti della società, come confermato dal suo agente Mario Giuffredi. Ma la lista dei possibili partenti potrebbe non essere finita qui.

Politano, Roma su di lui: il retroscena

Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Giordano in esclusiva per Spazionapoli.it, ci sarebbe stato infatti un primo contatto fra De Rossi e Politano. Non si è ancora avviata una vera e propria trattativa, ma un segnale di un evidente gradimento del tecnico della Roma nei confronti dell’esterno del Napoli.

Anche l’esterno italiano è assistito da Mario Giuffredi, per il quale però l’agente ha affermato nei giorni scorsi l’intenzione di una permanenza a Napoli. Resta da vedere come evolverà la situazione a seguito di questo interesse: il calciatore, infatti, ha esordito infatti in Serie A con la maglia della giallorossa, con cui ha effettuato il suo percorso nelle giovanili prima di affermarsi definitivamente nella massima serie poi con la maglia del Sassuolo. Sarebbe quindi un ritorno, tra l’altro, coerente con alcune parole di De Rossi della scorsa settimana in conferenza stampa, in cui lamentava proprio come la Roma si fosse fatta sfuggire troppo spesso i talenti del proprio settore giovanile, poi esplosi altrove.

Va valutata, inoltre, la volontà del nuovo tecnico Antonio Conte e quanto sarà per lui ritenuto importante questo calciatore nella costruzione del nuovo Napoli. L’allenatore salentino, tra l’altro, ha allenato Politano durante la sua militanza all’Inter: fra i due non scattò un grande feeling, dettato anche dal poco impiego causato dal grande rendimento degli attaccanti titolare Lukaku e Lautaro e dalla difficile compatibilità tattica di un calciatore con le caratteristiche dell’attuale esterno azzurro. Rimane, comunque, ancora da chiarire lo schieramento tattico che Conte userebbe a Napoli e, quindi, la decisione che arriverebbe su di lui.