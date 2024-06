Tentazione PSG, non solo Kvaratskhelia: doppio colpo milionario dal Napoli!

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, il Napoli deve fare attenzione all’assalto da parte del PSG a due gioielli azzurri.

Il Napoli sta per ripartire con Antonio Conte. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio da parte di De Laurentiis dell’ingaggio del tecnico, carico per cominciare questa nuova avventura professionale. Il suo arrivo sta generando anche tantissimo entusiasmo in città tra i tifosi partenopei, consapevoli che il suo arrivo in panchina sia garanzia di competitività ad alto livello.

Calciomercato Napoli, il PSG tentato dal doppio colpo Kvaratskhelia più Osimhen

Ovviamente molto dipenderà anche dal calciomercato, con i partenopei che si stanno già muovendo per farsi trovare pronti. Il primo nodo da sciogliere sarà l’acquisto di un centravanti che possa prendere il posto di Victor Osimhen. Uno degli attaccanti accostati agli azzurri è Romelu Lukaku, di ritorno dal prestito dalla Roma al Chelsea. Stando a quanto riferisce l’ANSA, a sorpresa il belga potrebbe restare a Londra. Ecco quanto evidenziato:

Il Chelsea sembrava pronto a lanciare l’offerta mettendoci dentro anche Lukaku al Napoli, ma per ora è tutto fermo, viste anche le valutazioni necessarie di Enzo Maresca, il nuovo allenatore dei Blues che oggi ha firmato e che dalle voci inglesi non sarebbe innamorato di Osimhen, e anzi vorrebbe tenere Lukaku.

Dunque il nuovo allenatore dei Blues, Enzo Maresca, pare voglia puntare su Lukaku per il suo nuovo Chelsea. L’altro nodo da sciogliere è quello legato al futuro di Kvaratskhelia. Il georgiano è stato indicato da Conte come punto cardine dal quale ripartire, ma bisogna fare attenzione alla corte del PSG che avrebbe pensato proprio all’esterno del Napoli come possibile sostituto di Mbappé, passato al Real Madrid a parametro zero.

Non solo, sempre l’ANSA riferisce di come a Parigi esista una velata tentazione di provare a piazzare il doppio super colpo dal Napoli, ovvero l’accoppiata scudetto Kvaratskhelia più Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

C’è poi il Paris Saint Germain che sembra tentato di ricostruire la coppia di star del Napoli, provando anche a investire oltre 100 milioni per Kvaratskhelia, facendo dimenticare con il duo da scudetto Mbappé, che va al Real Madrid. Ma l’offerta per Osimhen non sarebbe ancora giunta al Napoli, che invece prova a resistere all’assalto all’esterno sinistro georgiano. Per il nigeriano c’è ora pure l’interessamento dell’Arsenal, che cerca l’arma decisiva per riuscire a battere il Manchester City e tornare a vincere la Premier e che propone di inserire Emile Smith Rowe per abbassare la super clausola di Osimhen.

Bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di conoscere il futuro dei due top player del Napoli, ma l’intenzione del Napoli è chiara: trattenere Kvara e cedere il solo Osimhen.