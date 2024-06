Telefonata di Conte: “Ti aspetto con 5 chili in meno”, primo colpo al Napoli!

Antonio Conte sarà ufficializzato nelle prossime ore come nuovo allenatore del Napoli, ma intanto si lavora già al primo acquisto di calciomercato.

Ormai ci siamo, Antonio Conte sarà presto annunciato come prossimo allenatore del Napoli. Si aspetta soltanto il consueto tweet del presidente, Aurelio De Laurentiis, che sancirà così il matrimonio tra il club partenopeo e il tecnico salentino. Tutti gli accordi sono stati definiti: Conte percepirà uno stipendio da 6 milioni netti per tre stagioni, più corposi bonus per la qualificazione alla Champions League e l’eventuale vittoria dello scudetto.

In attesa dell’ufficialità, Conte si è portato avanti con il lavoro. Non solo ha stabilito alcune regole base che tutti – compreso il presidente De Laurentiis – dovranno osservare, ma si sta anche muovendo per gli acquisti di calciomercato. Le priorità sono due, l’acquisto di un difensore centrale e di una prima punta che possa sostituire Osimhen, dato in partenza. E se per la difesa si lavora all’acquisto di Alessandro Buongiorno del Torino, in attacco il nome individuato dall’allenatore è quello di un suo fedelissimo: Romelu Lukaku.

Mercato Napoli, telefonata di Conte a Lukaku per portarlo in azzurro

L’edizione odierna del Corriere della Sera, rivela di una telefonata tra Conte e Lukaku, in cui il tecnico avrebbe detto all’attaccante di aspettarlo al Napoli, facendogli anche una particolare richiesta. Ecco quanto evidenziato:

“È domani il grande giorno per la firma del tecnico leccese con Aurelio De Laurentiis, a Roma negli uffici della Filmauro: settimana prossima la presentazione. Il sogno dell’ex ct è Romelu Lukaku, a cui – raccontano – abbia già telefonato. «Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno»”.

Dunque Antonio Conte avrebbe già avuto un contatto con Romelu Lukaku che, ricordiamo, non sarà riscattato dalla Roma e farà ritorno al Chelsea, dove però difficilmente resterà. L’occasione potrebbe essere ghiotta sia per il Napoli che per lo stesso attaccante, desideroso di stabilizzarsi in un club dopo alcuni anni vissuti non al top. Inoltre il rapporto con Conte è eccezionale e proprio il tecnico è stato colui che meglio ha saputo sfruttare le caratteristiche del belga in carriera.

Per far andare a dama l’operazione servirà uno sforzo da parte del Napoli sull’ingaggio dell’attaccante, ma lo stesso Lukaku dovrà venire in contro alle esigenze del club partenopeo, rinunciando a qualche milione di stipendio. Da capire, poi, in che modo impostare la trattativa con il Chelsea, con cui Lukaku ha un contratto fino al 30 giugno 2026.