Gli chiedono di Conte, Insigne si sbilancia in diretta: dichiarazioni super dell’ex Napoli

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è tornato a parlare proprio degli azzurri. Arrivano le dichiarazioni dell’ex azzurro sulla scelta di puntare su Antonio Conte per la panchina.

Gli ultimi giorni in casa Napoli hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi, visto che è stato trovato l’accordo con Antonio Conte come nuovo allenatore. Il tecnico salentino è impaziente di iniziare questa nuova avventura, e nel frattempo diverse figure si stanno esprimendo sul suo approdo in azzurro.

Nel corso di questi giorni, diversi suoi ex calciatori e dirigenti hanno detto la loro sul suo arrivo a Napoli. Poco fa ad esporsi è stato l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che si è espresso in toni entusiasti circa l’arrivo del tecnico.

Conte nuovo allenatore del Napoli, arriva l’endorsement di Insigne

L’approdo di Antonio Conte al Napoli ha scatenato i tifosi azzurri, ma non solo. Ad esporsi sull’approdo del tecnico salentino al Napoli sono stati vari ex giocatori e dirigenti. Nel corso degli ultimi mesi, si è parlato molto di un potenziale ritorno in Lorenzo Insigne in Italia, con la voce di mercato che non è mai decollata. Ad esporsi sull’arrivo di Conte al Napoli è stato proprio l’ex capitano, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono a Napoli a festeggiare il mio compleanno, poi è da poco nato mio figlio. Conte è la persona giusta per il Napoli. Il presidente ha fatto un grande colpo, serviva un allenatore con un carattere forte per risollevare la squadra dopo una stagione così così… Conte è sicuramente la persona giusta”.

Arriva dunque anche l’endorsement di Lorenzo Insigne sull’approdo di Conte al Napoli, proprio come aveva fatto Gianluigi Buffon nella giornata di ieri. Anche l’ex capitano del Napoli si è esposto sull’arrivo del tecnico salentino in azzurro, mostrando il proprio entusiasmo per la scelta di Aurelio De Laurentiis. Inoltre il Napoli ha bisogno di un allenatore che sia in grado di risollevare la squadra fin da subito, soprattutto dopo una stagione negativa come quella appena conclusa.

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si trova in città vista la nascita di suo figlio e sicuramente attenderà come tutti gli altri tifosi l’annuncio del club azzurro. In merito alla presentazione di Conte, circolano ancora varie indiscrezioni, con il club che ancora non si è esposto sulla vicenda. Nel frattempo continuano ad arrivare dichiarazioni importanti da parte di ex calciatori e dirigenti sulla scelta del Napoli di puntare su Antonio Conte, e ciò non può fare solo che piacere a De Laurentiis.