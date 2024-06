Calciomercato Napoli, Di Marzio svela in diretta: i due attaccanti seguiti per il post Osimhen!

Il Napoli inizia a muoversi in vista del calciomercato estivo, individuati i due attaccanti che potrebbero prendere il posto di Osimhen.

Manca sempre meno all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico salentino è la scelta di Aurelio De Laurentiis dopo il fallimento dell’ultima stagione targato Garcia, Mazzarri e Calzona. Il presidente partenopeo non ha voluto correre rischi e si è così affidato al miglior allenatore disponibile su piazza: Antonio Conte.

Il tecnico si insedierà ufficialmente nelle prossime ore e sarà presentato – presumibilmente – la prossima settimana, ma intanto il club ha iniziato le manovre di calciomercato. L’intenzione della società è quella di accontentare le richieste dell’allenatore, che richiede rinforzi importanti per avere un Napoli immediatamente competitivo. A tal proposito arrivano interessanti aggiornamenti forniti dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, intervenuto nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”.

Napoli, contatti tra Lukaku e Conte per l’attacco, l’alternativa è Dovbyk

Il primo importante aggiornamento riguarda Alessandro Buongiorno del Torino, per il quale ci sarebbero già stati contatti con l’entourage. Al momento, però, non c’è ancora una trattativa aperta tra i due club. Il Napoli vuole – con tutta probabilità – vuole prima avere il sì del giocatore per poi andare a lavorare con la società granata.

Le grandi manovre, ovviamente, riguardano il reparto offensivo. Tutto gira attorno al nome di Victor Osimhen, per il quale si registrano contatti con l’Arsenal. I Gunners, almeno per ora, non sembrano però intenzionati a pagare la clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Il Napoli sta comunque iniziando a muoversi sul potenziale sostituto e gli uomini mercato – riferisce ancora Gianluca Di Marzio – avrebbero messo nel mirino due centravanti.

Il primo è Romelu Lukaku, che da sempre piace ad Antonio Conte. Il belga tornerà al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ma difficilmente ci resterà. Lukaku è particolarmente legato a Conte e inoltre gli piacerebbe restare in Italia, paese che sente come una seconda casa. Il tecnico e il calciatore avrebbero già avuto dei contatti privati per capire se esistono i margini per intavolare una trattativa.

L’alternativa individuata dalla dirigenza napoletana è rappresentata da Artem Dovbyk, attaccante del Girona che ha fatto benissimo nell’ultima stagione in Liga, trascinando a suon di gol i catalani al terzo posto in classifica e alla storica qualificazione in Champions League. Insomma, il Napoli dovrà ancora capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen prima di iniziare le manovre per il sostituto, ma l’impressione è che il club azzurro sarà grande protagonista della sessione estiva di calciomercato.