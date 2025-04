Rivoluzione Napoli, Conte chiede almeno otto rinforzi: cosa accadrà in estate

In casa Napoli è già tempo di pensare al mercato. Sebbene la stagione non sia ancora conclusa, il club sarebbe già alle prese con la prossima finestra di calciomercato.

L’avvento di Antonio Conte ha ridato una boccata d’aria a Napoli e al Napoli. La squadra capitanata dall’allenatore salentino vive una stagione da sogno, con lo Scudetto che resta a porta di mano. Il distacco con l‘Inter è di soli tre punti, motivo per il quale sarà vietato sbagliare. Ciò che però potrebbe compromettere la corsa è la mancanza di alternative. Tale condizione starebbe preoccupando il tecnico anche in vista della prossima stagione. A tal proposito, sarebbe già emerso un piano legato agli acquisti da mettere in atto nei prossimi mesi.

Conte prepara la rivoluzione: come cambierà il Napoli in estate

Conte resta o va via? La risposta è sconosciuta. Una cosa è certa: l’allenatore italiano ha instaurato un rapporto incredibile con la piazza azzurra, motivo per il quale un possibile addio farebbe svanire nel nulla i sogni dei tifosi. Ad oggi, la stagione è ancora in corso ma intanto la dirigenza azzurra sarebbe già proiettata sul futuro, o meglio sul mercato estivo.

Durante l’ultima finestra di calciomercato, si è visto un Napoli “inattivo” sul fronte legato agli acquisti, con tale decisione che potrebbe aver rovinato l’umore di Antonio Conte. In realtà, però, lo stesso tecnico starebbe già pensando ai prossimi mesi e in modo particolare ai rinforzi mirati che dovranno essere messi a segno.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” le idee del tecnico sono diverse. Non a caso, è possibile ipotizzare una possibile rivoluzione tra nuovi entranti e partenti. In modo particolare, però, Conte vorrebbe: un portiere che se la giochi con Meret, un centrale difensivo (oltre Marianucci già virtualmente chiuso), un vice Di Lorenzo, una mezz’ala e due esterni offensivi di alto valore. Alla lista potrebbero aggiungersi anche un terzino sinistro e un vice Lukaku, qualora Simeone dovesse approdare altrove.

Otto acquisti e altrettante cessioni? I nomi in bilico in casa Napoli

Come giusto che sia, il Napoli durante la prossima finestra di mercato non si occuperà solo dei colpi in entrata. Infatti, negli ultimi mesi è stato possibile captare che ad oggi in rosa non sono presenti alternative “valide”. Non a caso, la lista della possibili cessioni potrebbe essere altrettanto lunga in vista dell’estate.

Ad oggi, sempre secondo “Tuttomercatoweb.com” i nomi in bilico sono quelli di: Caprile, Rafa Marin, Mazzocchi, Billing, Simeone, Raspadori e forse anche Ngonge. I calciatori appena citati non dovrebbero essere “intoccabili” per la società e per il tecnico, motivo per il quale alle condizioni giuste potrebbero concretizzarsi le cessioni.

