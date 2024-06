Chiesa, non solo il Napoli: un’altra big della Serie A pronta al clamoroso sorpasso

Il Napoli valuta la fattibilità dell’affare Chiesa. In queste ore si è mossa un’altra big di Serie A per l’esterno della Juventus e della Nazionale italiana

Il Napoli, nelle ultime ore, sta valutando l’acquisto di Federico Chiesa dalla Juventus del suo ex direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. L’esterno della Nazionale italiana, che piace tanto al prossimo tecnico azzurro Antonio Conte, non è sicuro della permanenza in bianconero. Il club di Aurelio De Laurentiis fiuta l’affare, e il direttore sportivo, Giovanni Manna, pensa alla migliore offerta possibile da presentare alla vecchia signora, magari inserendo come contropartita Giovanni Di Lorenzo, che gradirebbe la destinazione Juve e che, recentemente, ha palesato tramite il proprio agente la volontà di andare via, già dalla prossima estate, nonostante il contratto in essere che lo lega ai partenopei per altre quattro stagioni.

Il patron azzurro, però, non è il solo ad essere interessato al classe ’97. Nella giornata odierna, infatti, è arrivata un’importante indiscrezione che vede un altro club di Serie A pronto ad affondare il colpo per Chiesa, espressamente richiesto dal mister.

Napoli, per la corsa a Chiesa si candida prepotentemente la Roma di De Rossi

Antonio Conte non è l’unico allenatore ad apprezzare Federico Chiesa. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Daniele De Rossi, attuale tecnico della Roma, avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza capitolina l’acquisto del ventiseienne nato a Genova:

Chiesa alla Roma può essere il vero colpo dell’estate, l’ennesimo messo a segno dai Friedkin dopo Mourinho, Abraham (pagato 42,3 milioni di euro), Dybala e Lukaku. De Rossi vuole l’attaccante in uscita dalla Juventus, Federico è intrigato dall’idea di tentare l’avventura nella Capitale, in un club che punta a rilanciarsi costruendo una rosa forte, il più possibile a tinte azzurre, con un nuovo progetto che possa presto essere vincente in Italia e in Europa. Roma ha sempre un certo fascino, così come la Roma, anche senza la Champions. E anche senza di lei Ghisolfi tenterà di aprire la trattativa, proprio come negli ultimi anni Mou e i Friedkin sono riusciti a chiudere i grandi colpi.

Chiesa sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. Il talento italiano è in scadenza di contratto con la Juventus, e la possibilità di strapparlo ai bianconeri, per una cifra inferiore al suo effettivo valore, stuzzica e non poco il Napoli, così come la Roma.

Alla corsa per Federico potrebbero aggiungersi presto altre squadre. Il Napoli è avvisato, se vuole puntare su Chiesa, deve farlo il prima possibile, con un’offerta congrua sia per il calciatore, sia per il d.s. Giuntoli, che sconti non ne farà.